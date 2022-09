Mort d'Elizabeth II : quel déroulé pour ses funérailles lundi ?

Dix jours après la mort d'Elizabeth II , le 8 septembre, à l'âge de 96 ans, les obsèques nationales se déroulent ce lundi à Londres. Ce sont les premières organisées depuis la mort du Premier ministre Winston Churchill en 1965. La journée sera fériée au Royaume-Uni. Voici le déroulé prévisionnel de ces funérailles d'État.

Quelle organisation pour cette journée ?

Tout commencera vers 11h30 (10h30 locales) avec l'acheminement du cercueil royal par des porteurs depuis l'estrade funéraire dans le hall de Westminster jusqu'à l'abbaye. Comme le veut la tradition, il sera tiré par des jeunes marins grâce à un attelage monté sur un affût de canon.

Les membres de la famille royale, d'abord le roi Charles III et les trois autres enfants d'Elizabeth II, puis les princes William et Harry, dans l'ordre protocolaire, suivront le cercueil, en direction de la porte ouest de l'abbaye de Westminster. Le cercueil sera ensuite mis sur une plate-forme érigée dans le chœur.

Ce sera David Hoyle, le doyen de Westminster, qui sera en charge de la cérémonie. Justin Welby, archevêque de Canterbury prononcera le sermon pour les funérailles d'État.

Aux alentours de 12h55, la sonnerie aux morts, le "Last Post" résonnera, suivi de deux minutes de silence. Vers 13h15, le cercueil de la reine sera redisposé sur l’affût de canon. Il défilera dans la capitale britannique, et devrait arriver à l’arc de Wellington, à Hyde Park Corner, vers 14 heures. Le cercueil sera ensuite chargé dans un corbillard avant d’être transféré au château de Windsor, à trente kilomètres de là, dans la chapelle royale de Saint-Georges. Vers 17 heures, un service religieux est prévu. 800 personnes vont y assister.

À 20h30, la reine Elizabeth II sera inhumée lors d’une cérémonie privée en présence des seuls membres de la famille royale. Les caméras ne seront pas autorisées. Son cercueil reposera dans la chapelle George VI, une annexe à la chapelle principale. Dans celle-ci, se trouvent déjà son père et sa mère, ainsi que les cendres de sa sœur, la princesse Margaret. Le cercueil de son époux, le prince Philip, actuellement au caveau royal sera déplacé dans la chapelle pour la rejoindre.

Qui sera présent aux funérailles d'État ?

L'abbaye de Westminster peut contenir jusqu'à 2 200 personnes. Plus de 2 000 invités, des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées, seront présents à la cérémonie. L’événement "réunira les gens dans le monde entier et résonnera avec des gens de toutes les fois, tout en remplissant la volonté de Sa Majesté pour rendre un hommage à la hauteur de son règne extraordinaire", a déclaré le duc de Norfolk. C'est lui qui coordonne les funérailles de la reine, minutieusement préparées depuis vingt ans. Côté britannique, seront présents évidemment les membres de la famille royale, la Première ministre Liz Truss, d'anciens Premiers ministres, d'autres grandes figures politiques et quelques VIP. Des soignants impliqués dans la lutte contre le Covid-19 font partie de la liste des invités, a précisé Downing Street.

Plusieurs têtes couronnées ont aussi confirmé leur présence, dont le prince Albert de Monaco et son épouse Charlene, le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, le roi d'Espagne Felipe VI et la reine Letizia.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden sont en tête de la liste des invités diplomatiques.

Emmanuel Macron a lui aussi confirmé sa venue. Le chef d'État français arrivera d'ailleurs dès la veille, le dimanche. En dépit des tensions liées au Brexit, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que de nombreux dirigeants des ex-colonies britanniques viendront également. Sera aussi présent l'empereur du Japon Naruhito. Ce sera le premier voyage à l'étranger depuis son accession au trône en 2019. Les représentants des 56 pays du Commonwealth feront le déplacement.

Un casse-tête diplomatique

Certains dirigeants n'ont pas été invités. Dans le contexte de la guerre qu'il mène à l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine n'est pas convié. La Russie a dénoncé "l'attitude blasphématoire et immorale" du Royaume-Uni, à son encontre. Outre le chef du Kremlin, le président biélorusse n'est pas non plus invité. Tout comme les dirigeants birmans, syriens, vénézuéliens, nord-coréens et afghans.

Le vice-président chinois Wang Qishan assistera aux funérailles de la reine Elizabeth II mais pas Xi Jinping, pourtant convié. Les relations entre le Royaume-Uni et la Chine sont extrêmement tendues ces derniers mois. Le président de la Chambre des Communes, Lindsay Hoyle, a interdit à une délégation officielle envoyée par Pékin de pénétrer dans l'enceinte du Parlement où repose le cercueil de la Reine. Cet affront fait suite aux sanctions prises par la Chine à l'encontre de parlementaires britanniques qui avaient condamné le génocide en cours contre les Ouïghours.

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et brésilien Jair Bolsonaro viendront également.

Et puis il y a aussi ces petits privilèges qui créent des tensions : alors que les autres dirigeants vont venir via un vol commercial et prendre le bus pour circuler dans la capitale, Joe Biden, le président américain vient avec son propre avion, et sera conduit dans sa limousine présidentielle blindée, appelée "The Beast".