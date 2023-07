Mort d'un homme de 27 ans pendant les émeutes à Marseille : ce que l'on sait

Un homme de 27 ans est décédé à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche, émaillée d'émeutes, à la suite probable d'un "choc violent au niveau du thorax" causé par un projectile de "type flash-ball". L'information révélée par Marianne a été confirmée par les journaux locaux La Marseillaise et La Provence puis par l'AFP. Mais les circonstances de ce drame restent encore floues.

Pourquoi l'IGPN est saisie ?

Dans un communiqué que France Inter s'est procuré, le parquet de Marseille précise certains éléments, sans pour autant dissiper les nombreuses zones de flou. Le parquet indique avoir co-saisi deux services de police : la Direction territoriale de la police judiciaire de Marseille, mais aussi l'IGPN, ce qui laisse supposer qu'il envisage sérieusement la piste d'un tir policier.

Publicité

Qui est la victime ?

Pour l'instant, on sait seulement qu'il s'agit d'un homme de 27 ans, Mohammed, originaire d'Algérie. L'homme a été tué dans la nuit de samedi à dimanche, dans le centre-ville de Marseille, selon le parquet. Ce père de famille (un enfant, en attente d'un deuxième) avait pour l'habitude de fréquenter les salons de thé de la Canebière. Le soir des faits, il était en terrasse avec l'un de ses meilleurs amis.

"On était ensemble, jusqu'à 23h30-00h. Il m'a dit qu'il allait chez sa mère, puis qu'il rentrerait chez lui", raconte ce dernier, rencontré par France Inter. Il s'est effectivement rendu au domicile de sa mère, mais s'est effondré arrivé au pied de l'immeuble, situé cours Lieutaud, dans un quartier ce soir-là en proie aux émeutes, affirme une témoin : "Il est arrivé en bas, il a enlevé le casque et est tombé direct."

De quoi est morte la victime ?

Une autopsie a été pratiquée, et permet d'établir que l'homme a été victime d'un "impact" ayant "entraîné un arrêt cardiaque, et donc la mort dans un temps proche". Le parquet évoque "comme probable" l'hypothèse d'un "décès causé par un choc violent au niveau du thorax par un tir de projectile de 'type flash-ball'".

L'homme participait-il aux émeutes ?

On ne sait pas s'il faisait partie ou non des émeutiers qui parcouraient la ville cette nuit-là. Le parquet assure qu'il est pour l'instant impossible "de déterminer si la victime avait participé [aux émeutes et pillages] ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone." Les mots employés par le parquet sont pesés au trébuchet : "Il n'est pas possible de déterminer le lieu où cet impact est intervenu", explique le parquet, tout en reconnaissant que l'heure du décès correspond à une période où "des événements de type émeutes et pillages se déroulaient dans le secteur".

Ses amis, interrogés par France Inter, affirment pour la plupart qu'il ne participait pas aux violences. "Non, il a un enfant, sa femme est enceinte... Ce sont des trucs de gamins", dit l'un d'entre eux. "On ne sait pas, on laisse l'enquête suivre son cours, personne ne peut le dire. Mais des choses comme ça peuvent arriver, on se souvient de Zyneb, pendant les 'gilets jaunes' qui a pris un flashball depuis son balcon alors qu'elle ne participait pas aux manifestations", dit un autre.

L'épouse de la victime indique à RTL qu'il "n'a rien fait de mal" et "prenait des photos" mais ne participait pas aux violences.