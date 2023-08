Mort d'un principal de collège à Lisieux : deux hommes interpellés dans le cadre de l'enquête

Les deux personnes interpellées sont deux hommes de 17 ans et 19 ans. Ils reconnaissent s'être introduits dans l'établissement vendredi 11 août, le jour où Stéphane Vitel a été retrouvé inanimé non loin de son bureau, selon le procureur de la République de Caen (Calvados). Les deux suspects reconnaissent qu'ils se sont introduits dans l'établissement mais ils affirment avoir quitté les lieux avant l'arrivée du principal, "ce qui semble être confirmé par l'exploitation du téléphone de l'un d'entre eux", écrit le parquet dans un communiqué.

"Les vérifications sur le téléphone du jeune mineur nous ont permis d'établir qu'à priori, ils n'étaient plus sur les lieux au moment où M.Vitel s'y est rendu", a déclaré ce mercredi lors d'une conférence de presse le procureur de la République de Caen Joël Garrigue.

Pas de trace de "désordre" dans le collège

Les deux jeunes hommes "ont fracturé une porte" pour s'introduire dans l'établissement, selon le parquet. Le chef d'établissement était revenu au collège alors qu'il partait en voiture avec sa famille en vacances, alerté par l'alarme intrusion qui s'était déclenchée. Inquiète de ne pas le voir revenir, sa fille ainée était entrée dans l'établissement à sa recherche et avait trouvé son père inconscient dans le hall du bâtiment administratif du collège.

En revanche, "il n’a pas été trouvé de trace de désordre et d’élément de nature à laisser passer que les personnes qui se sont introduites dans l’établissement scolaire avaient l’intention de le fouiller ou de prendre quelque chose à l’intérieur", a affirmé le procureur de la République de Caen Joël Garrigue, lors d'une conférence de presse mercredi soir.

Jusqu'à sept ans d'emprisonnement

L'un de deux suspects, un mineur de 17 ans, s’est présenté avec sa mère à la police mardi et a indiqué qu’il s’était introduit dans l’établissement, par effraction, après une soirée alcoolisée. Le second, de 19 ans, a été interpellé mercredi matin. Les deux jeunes sont mis en examens, pour intrusion dans l’enceinte d’un établissement scolaire, et pour dégradation en réunion de bien d'utilité public. Ils encourent jusqu’à sept ans d’emprisonnement.

Une conférence de presse mercredi soir

L'autopsie pratiquée lundi sur le corps de la victime n'a pas permis de déterminer les causes exactes de son décès. Elle "n'a pas pu exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès", a expliqué en début de semaine le procureur de la République de Lisieux dans un communiqué. Des analyses toxycologique et anatomopathologique complémentaires ont été demandées.

Le parquet de Lisieux annonce également se dessaisir de l'enquête au profit du parquet de Caen. Une information judiciaire sera ouverte mercredi après-midi. "Le but de l’instruction ouverte est de déterminer les circonstances exactes de son décès et de nous permettre de savoir si ce décès est le résultat d’un meurtre ou de circonstances ou cause naturelle", précise le procureur de la République de Caen Joël Garrigue.