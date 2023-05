Mort d’Yvan Colonna : des "défaillances" et "un défaut de surveillance", selon un rapport parlementaire

Plus d'un an après la mort d'Yvan Colonna, une commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport après avoir entendu 71 personnes pendant six mois. Selon ces députés et sénateurs, la mort d'Yvan Colonna "trouve son origine dans des dysfonctionnements". L'indépendantiste est décédé après une violente agression par un autre détenu dans la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône)

"Un défaut de surveillance anormal dans une maison centrale"

Le 2 mars 2022, Yvan Colonna se trouve dans une salle de sport de la prison d'Arles. Il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998 . Alors que l'indépendantiste corse est sur une machine, Franck Elong Abé, un détenu radicalisé de 36 ans, l'agresse violemment. Yvan Colonna est mort trois semaines plus tard à l'hôpital.

La vidéosurveillance "totalement inexploitable"

Le rapport des parlementaires pointe "un défaut de surveillance anormal dans une maison centrale" et "une agression d'une extrême violence qui s'est prolongée de façon inexplicable". La commission s'étonne d'un système de vidéosurveillance "paradoxalement étoffé, mais totalement inexploitable le jour de l'agression".

La commission d'enquête parlementaire s'étonne aussi de la différence de traitement entre Yvan Colonna et son agresseur, les deux étant sous le statut de "détenus particulièrement surveillés" (DPS). Le rapport évoque notamment une "organisation particulièrement rigoureuse de la détention d'Yvan Colonna", comparée à "une gestion erratique, voire permissive du parcours carcéral de Franck Elong Abé." Ce dernier est qualifié par la commission de détenu "extrêmement dangereux, violent et instable", et la commission d'enquête dénonce "une mauvaise appréciation de la dangerosité de l'agresseur".

Des recommandations "pour tirer les leçons"

Le but de cette mission parlementaire n'est pas de condamner, explique l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un "instrument d’information et de contrôle efficace, dont les conclusions sont susceptibles d’infléchir l’action gouvernementale [...] Les travaux d’une commission d’enquête peuvent également avoir des conséquences judiciaires. En menant leurs investigations, les commissions d’enquête peuvent en effet découvrir des faits délictueux et transmettre les informations recueillies au ministère de la Justice ou saisir directement le parquet."

La commission de parlementaire estime qu'il est nécessaire de "mieux encadrer le statut de DPS par une meilleure prise en compte de la dangerosité réelle des détenus concernés" de "renforcer la procédure de détection de la radicalisation des personnes détenues", ou encore de "recourir à la vidéosurveillance intelligente pour mieux lutter contre les violences" en prison.