Mort de 27 migrants dans la Manche : cinq militaires mis en examen pour non-assistance à personne en danger

Un an et demi après le naufrage d'un bateau transportant des migrants de la France vers les côtes britanniques, qui a couté la vie à 27 personnes, cinq militaires ont été mises en examen ce jeudi pour non-assistance à personne en danger et laissés libres sans contrôle judicaire. Ils appartiennent tous au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris Nez, dans le Pas-de-Calais.

En tout, neuf personnes avaient été placées en garde à vue, quatre d'entre elles sont ressorties libres, sans poursuites à ce stade. Trois juges d'instruction de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) du tribunal judiciaire de Paris sont chargés de l'enquête.

Les secours appelés à 18 reprises

Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, les migrants de cette embarcation en difficulté ont appelé ou tenté d'appeler à 18 reprises les secours français. Ils ont composé soit le 196, le numéro du Cross, qui dépend de la préfecture maritime, soit le 112, le numéro du Samu qui transfère ensuite les appels au Cross. À six reprises, les migrants en détresse ont envoyé leur géolocalisation au Cross, selon le compte-rendu du premier appel.

En juillet 2022, dix personnes soupçonnées d'être impliquées dans une filière d'immigration clandestine liée à ce dossier ont déjà été mises en examen. Selon une source proche de l'enquête, ces individus sont soupçonnés d'être les passeurs, les chauffeurs et les logeurs notamment d'une filière afghane d'immigration clandestine, liée dans l'affrètement de l'embarcation de fortune, qui a sombré dans la Manche.

Des éléments accablants

Fin 2022, des éléments du dossier judiciaire publiés par Le Monde et la Cellule investigation de Radio France mettaient en cause les secours français dans la gestion de la catastrophe. Notamment des extraits d'échanges téléphoniques entre les équipes du Cross et des personnes sur l'embarcation appelant pour être secourues. Dans certains échanges, on entend un opérateur promettre l'envoi d'un bateau de sauvetage qui n'a en fait jamais été envoyé, ou encore un échange en aparté d'une opératrice, qui lâche : "Ah bah ! t'entends pas, tu seras pas sauvé !"

Dans un témoignage recueilli là aussi fin 2022 par la Cellule investigation de Radio France, un membre du Cross souhaitant rester anonyme affirme que lui et ses collègues pensaient cette nuit là "que les secours anglais que nous avions prévenus interviendraient". Et tente de justifier les mots utilisés cette nuit là : "Quand le téléphone est saturé d’appels, qu’il y a toutes ces vies en jeu comme cette nuit-là, comme pendant bien d’autres, cela peut être une façon de lutter contre la pression."

Quelque 46.000 demandeurs d'asile ont traversé la Manche l'an dernier, en majorité des Afghans, des Iraniens et des Albanais. Quelque 8.000 ont été secourus dans les eaux françaises.