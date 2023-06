Le festival d’Avignon offre le créneau pour remplacer Guillaume Bats et cherche un jeune humoriste

"’’The show must go on’’. Ou pas…", écrit Grégory Cometti, le directeur du théâtre Le Paris à Avignon, dans un long message publié sur Facebook. L’humoriste Guillaume Bats, décédé le 1er juin , devait se produire dans son théâtre pendant un mois lors du festival off d’Avignon, avec son nouveau spectacle "Inchallah".

La recherche d’un jeune humoriste

L’équipe du théâtre est "encore sonnée par cette terrible nouvelle". Elle estime que "laisser un vide dans la programmation du Paris serait rajouter du vide au vide que Guillaume va laisser derrière lui et cela n’a pas beaucoup de sens". À 34 jours du début du festival, Le Paris propose d’offrir le créneau, gratuitement, à un jeune comédien, "pour toute la durée du Festival".

"Nous osons penser que l’idée de donner la chance à un jeune talent qui jouerait à sa place lui aurait plu", affirme Grégory Cometti. Guillaume Bats devait se produire dans une petite salle de 92 places, pendant les 23 jours du festival.

Début du festival dans un mois

Le théâtre recherche un artiste émergent, avec un spectacle rôdé. "Merci d’envoyer votre candidature avec l’affiche de votre spectacle, le pitch et une captation ou du moins un long extrait vidéo", précise le théâtre de Paris. Vous pouvez contacter la production sur l’adresse mail suivante : "clementine@gc-prod.fr".

Guillaume Bats est décédé jeudi à l’âge de 36 ans. Atteint de la maladie des os de verre, il était actuellement en tournée de son one man show.