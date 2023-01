Mort de Jeff Beck, le génie de la guitare devant qui s'inclinent Mick Jagger ou Jimmy Page

"Un homme merveilleux et l'un des plus grands guitaristes du monde", tranche Mick Jagger (Rolling Stones). "Personne ne jouait de la guitare comme Jeff", assure Gene Simmons (Kiss). "Il n'y aura jamais un autre Jeff Beck", se lamente Tony Iommi (Black Sabbath).

S'il fallait se convaincre de l'influence du guitariste britannique, c'est en lisant les réactions des plus grandes légendes du rock mondial à l'annonce de sa mort. Paradoxalement peu connu du grand public, Jeff Beck était "le guitariste des guitaristes", l'incarnation du "guitar hero", celui devant qui ses pairs s'inclinaient respectueusement. Né en 1944 près de Londres, d'abord pianiste avant de bifurquer vers la guitare, Jeff Beck avait notamment joué avec Jimmy Page, futur fondateur de "Led Zeppelin", au sein du groupe "The Yardbirds" en 1965, succédant au partant Eric Clapton. Au fil des expériences avec les effets sur son instrument, il pose rien de moins que les bases du rock moderne.

D'un style à l'autre

Au tournant des années 60 et 70, il fonde le groupe de hard rock "The Jeff Beck Group", avec un chanteur alors inconnu, Rod Stewart, et Ron Wood, futur membre des Rolling Stones. Stewart en garde le souvenir d'un musicien "d'une autre planète". Jeff Beck devient alors, en deux albums, un exemple pour les guitaristes de son temps... dont un certain Jimi Hendrix qui ne cachait pas son admiration pour le Britannique.

Armé de sa guitare, Jeff Beck pouvait passer d'un style à l'autre : du rock au blues, en passant par le jazz et le hard-rock. Talents qu'il exprimera ensuite dans une longue carrière solo, tout en continuant à jouer pour et avec les plus grands en concert : Mick Jagger, Tina Turner, Roger Waters, Jon Bon Jovi... Tout en se disant influencé lui-même par des figures tutélaires comme Les Paul, Ravi Shankar ou Django Reinhardt.

En 2015, le magazine Rolling Stones l'avait cité parmi les 100 plus grands guitaristes de tous les temps : il était à la cinquième place.