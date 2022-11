Mort de Morgan Keane lors d'une battue : six mois de prison ferme requis contre deux chasseurs

"Ce tragique homicide involontaire était presque écrit", et il aurait donc pu être évité si les chasseurs en charge de la battue ce 2 décembre 2020 avaient respecté les règles élémentaires. Les conclusions du procureur de la République de Cahors sont sans équivoque et les responsabilités dans la mort de Morgan Kean, tué chez lui alors qu’il coupait du bois, ne font l’objet d’aucune discussion. Six mois de prison ferme ont été requis jeudi contre les deux chasseurs jugés à Cahors.

Les excuses du prévenu

C’est un homme au visage blême, au ton hésitant, avec des trémolos dans la voix qui est appelé à la barre jeudi matin. Julien Ferral s’est soigneusement habillé pour l’audience, chemise rentrée dans un jean blanc, le cheveu ras, lui qui est habitué aux bottes et aux tenues des champs. Les bras ballants, le long du corps, il sert les poings et raconte son désarroi. A plusieurs reprises, il répète "je suis désolé", "c’était une erreur", "j’y pense tous les jours".

Le jeune homme, qui a perdu sa belle-fille de 7 ans, il y a quelques années écrasée par un agriculteur ivre au volant de son tracteur raconte comment il a été amené à la pratique de la chasse par son beau-frère pour "s’aérer la tête". Julien Ferral dit être sincère et l’assistance le croit et notamment au premier rang, derrière les prévenus, les amis de Morgan Keane sont assis à côté du frère de la victime, Rowen, pétrifié par la tristesse. Il ne parlera pas. Michael, lui, dit avoir eu de la peine pour le chasseur. Les deux garçons ont le même âge.

Le chasseur devine un sanglier et tire

Julien Ferral est un apprenti-chasseur. Il a passé son permis il y a seulement six mois. Alors pendant les traques, il se tait, écoute les plus expérimentés et exécute. Cest sans aucun doute ce manque d’assurance et de confiance qui l’ont poussé à commettre l’irréparable. Il est environ 16h35 le 2 décembre, la nuit tombe, le chasseur s’installe là où on lui dit, un poste de tir entre une route, un champ avec des brebis et un bosquet en surplomb. Morgan Keane coupe du bois. Julien Ferrat voit une ombre, dans les arbres, au-dessus d’un muret, il présume que c’est un sanglier et tire. Le chasseur raconte, les yeux baissés : "Je charge mon arme (il reproduit le geste), dans ma tête, je me dis c’est le sanglier que j’ai loupé, une masse sombre qui monte, qui s’arrête, redescend et puis s’arrête encore. Je me dis purée, c’est le sanglier que j’ai loupé, j’ai attendu un peu, j’ai visé, j’ai tiré. J’ai pas bien identifié la cible". Morgan Keane se vide de son sang.

Julien Ferral avoue une faute, le ton est monocorde, l’information brute : "Je n’ai pas bien identifié la cible", c'est pourtant "la règle number one" selon le procureur de la République, qui n’a donc pas été respectée. Un homme est mort.

"Une action de chasse complétement délirante"

Ce n’est pas la seule règle qui a été bafouée ce jour-là. Les textes de règlementation sont écrits, approuvées, mises à jour par les chasseurs du Lot et contenus dans un document spécifique, le schéma départemental. Autrement dit, l’encadrement de la chasse est conçu et validé par des chasseurs. La battue a été autorisée la veille par arrêté préfectoral malgré le confinement. 15 chasseurs sont présents, "15 chasseurs et 16 versions différentes", des événements selon le Président qui qualifiera l’organisation de la battue "d’action de chasse complètement délirante".

Le responsable du fiasco était lui aussi à la barre hier, le directeur de la battue s'appelle Laurent Lapergue. Sweat-shirt bleu, une colère contenue, il répond du tac au tac au déferlement de critiques sur son organisation : l’oubli du rappel des règles qui doivent être mentionnées à chaque nouvelle traque. "Le rappel a été effectué au début", dit-il, mais les chasseurs "n’écoutent pas, ils vont pisser ou branler à leur voiture". Et puis les approximations sur les mouvements des participants sur des terrains autorisés ou non à la pratique chasse, les déplacements interdits des chasseurs censés être en poste pendant les battues.

Quelques heures avant le drame, Julien Ferral a bougé de sa position avec des chasseurs plus expérimentés pour aller chercher des chiens puis il a tiré dangereusement en direction d’un village et a manqué des sangliers. Un avertissement sans frais qui aurait dû alerter le directeur de la battue, peut-être justifier l’exclusion du néophyte. Le Président a par ailleurs estimé que l’absence d’accident à ce moment-là, relevait d’"un miracle absolu ".

Léa a cofondé le collectif, "Un jour, un chasseur", après la mort de son ami. © Radio France - Thibault Lefèvre

Une succession de manquement au règlement

Les exemples de manquements au règlement se succèdent et pourtant Laurent Lapergue parle "d’une chasse parfaitement maîtrisée". Il n’aura d’ailleurs aucune considération pour la victime et ses proches. Une mention seulement, avec des condoléances exprimées, presque concédées sous la pression, du bout des lèvres lors de sa dernière prise de parole.

C’est sans doute cette attitude bravache, ne considérant pas ces négligences qui expliquent en partie la sévérité du réquisitoire. Le procureur de la République a conclu à des "manquements à la sécurité évidents", arguant que "le tragique homicide involontaire était presque écrit." Laurent Lapergue n’est selon lui pas intervenu pendant la battue : "Il n’avait de directeur de battue que le nom, c’était un spectateur de battue fantomatique", et il a contribué aux conditions de l’accident. "Si Julien Ferral a appuyé sur la gâchette, Laurent Lapergue a tenu le fusil ! ", une affirmation qui justifie selon le procureur, des réquisitions qui doivent selon lui "marquer la gravité des faits" car "il faut que la société signifie qu’un homme a été tué à cause de l’irrespect des règles."

Deux ans de prison dont six mois ferme sont requis contre Julien Ferral, 18 mois de prison dont six ferme pour Laurent Lapergue. la décision sera rendue le 12 janvier, mais d’ores et déjà les parties civiles sont satisfaites.

"Un message de sanction"

Car la condamnation possible d’une pratique négligente des chasseurs, est pour l’avocat du frère de la victime, Maître Benoît Coussy, un avertissement pour toute la communauté des chasseurs. A sa connaissance, dans la jurisprudence, jamais un représentant de l’Etat n’avait été aussi loin : "Les procureurs dans les départements font un très gros travail de prévention auprès des fédérations de chasse. Il y a des messages qui passent : là, c’est un message de sanction, et c’est beaucoup plus fort que de la prévention en disant, attention, vous les amateurs de chasse, soyez les plus prudents possible, parce que la sanction est radicale et sans retour."

A la fin de l’audience, le président a salué la bonne tenue des débats alors que le contexte était houleux avec une forte présence policière autour du tribunal. Une deuxième victoire pour les proches de Morgan Keane comme Léa. Elle a cofondé le collectif, "Un jour, un chasseur", après la mort de son ami, rassemblant des témoignages de victimes : "On n’est pas des sauvages", dit-elle, ne pouvant retenir un rire de satisfaction, "on ne sait pas trop de quoi les CRS avaient peur".

C’est une des particularités de ce procès, il s’est déroulé sans à-priori, sans idéologie et sans violence verbale, entre gens des campagnes qui veulent essayer de comprendre et peut-être esquisser de nouvelles règles pour cohabiter pacifiquement sur un même territoire. Yann, chevelure longue, les traits fins, lui aussi copain de Morgane, fume une cigarette sur les marches du palais de justice. Comme Léa, il a le sourire car il vient d’assister dit-il "à un jugement pour mon ami mais pas pour la chasse".