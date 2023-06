Mort de Nahel à Nanterre : une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte

"En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies". Lors d'une conférence de presse ce jeudi matin, le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire visant le policier auteur du coup de feu qui a tué Nahel, 17 ans, lors d'un contrôle routier à Nanterre.

Le procureur a retracé tout le parcours du véhicule de la victime, avant le tir fatal. Les deux motards ont repéré l'adolescent vers 7h55 à Nanterre. Une "Mercedes Classe A, modèle AMG, immatriculée avec une plaque polonaise, qui circulait sur une voie de bus à vive allure". Les policiers lui demandent de se ranger sur le côté au niveau d'un feu rouge, que la voiture grille pour tenter de leur échapper. S'ensuit une poursuite qui fait une boucle dans les rues de Nanterre, durant laquelle le conducteur "met en danger un piéton et un cycliste". Puis "le véhicule a été contraint de s'arrêter en raison d'un embouteillage occasionné par un feu tricolore".

Les propos entendus dans la vidéo contestés par les policiers

Les policiers mettent pied à terre, avancent pour se positionner sur le côté, l'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche. "Ils précisent dans le cadre de leurs auditions avoir tous deux sorti leurs armes et les avoir pointées sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer, en lui demandant de couper le contact." Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux , on entend l'un des deux policiers menacer la victime. Confronté sur le sujet, l'un des policiers reconnaît seulement "une partie des propos", d'après le procureur. La vidéo est en cours d'analyse pour préciser ce qui a vraiment été dit, et par qui.

Au moment où le véhicule redémarre, le policier situé près de l'aile avant gauche tire, touchant mortellement le conducteur par un tir unique, qui a "traversé le bras gauche et le thorax de gauche à droite". La voiture s'encastre un peu plus loin, à 8h19. Le policier auteur du tir prodigue les premiers secours au conducteur, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, qui effectuent des manœuvres de réanimation. Le décès est prononcé à 9h15. Un passager est interpellé, et un autre prend la fuite (il n'a toujours pas été retrouvé).

Le parquet demande un placement en détention provisoire

En garde à vue, "le policier a expliqué son geste par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule, par la dangerosité du comportement routier du conducteur", qui risquait de renverser quelqu'un selon lui, et par "la crainte d'être percuté par le véhicule lors de son redémarrage". Les deux agents disent "s'être sentis menacés en voyant le conducteur redémarrer, se trouvant à proximité d'un mur dans leur dos".

Des justifications qui n'ont pas convaincu le parquet, qui considère que dans cette situation, "les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies". À l'issue de sa garde à vue, il a été présenté à deux magistrats instructeurs. Le parquet a demandé qu'il soit placé en détention provisoire "au regard des faits et de la nécessité de préserver les investigations".