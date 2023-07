Mort de Nahel : la cagnotte pour le policier clôturée par Messiha, plus de 1,6 million d'euros récoltés

1,6 million d'euros récoltés. La cagnotte controversée en faveur du policier qui a tué le jeune Nahel il y a une semaine à Nanterre a été cloturée mardi à minuit, comme l'avait annoncé dans une vidéo son initiateur Jean Messiha, polémiste d'extrême droite, ancien porte-parole d'Eric Zemmour, et contre qui la famille du jeune adolescent a porté plainte. En parallèle, une collecte pour la mère de l'adolescent de 17 ans, qu'elle élevait seule, avait mardi soir récolté quelque 400.000 euros. Qualifiée de "cagnotte de la honte" par plusieurs responsables de gauche, la collecte d'argent lancée par Jean Messiha sur le site GoFundMe a connu un succès inattendu et suscité un vif débat.

Une plainte déposée par la famille de Nahel

Dans la soirée, l'avocat de la famille du jeune adolescent abattu le 27 juin lors d'un contrôle routier à Nanterre a annoncé avoir porté plainte. "Une plainte a été déposée ce jour pour escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits contre Jean Messiha et contre toutes les personnes qui seront identifiées par l'enquête comme ayant participé à ces infractions", a indiqué dans un communiqué Me Yassine Bouzrou.

Publicité

Avant l'annonce de sa clôture par Jean Messiha, les députés Mathilde Panot (LFI) et Arthur Delaporte (PS) avaient indiqué saisir la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, pour obtenir la fermeture de la cagnotte. "Cette cagnotte pourrait être considérée comme illégale" et "doit fermer", a ainsi estimé Arthur Delaporte. "Il ne fait aucun doute des intentions de l'initiateur de cette cagnotte, qui utilise le drame de Nanterre pour asseoir et véhiculer des idées politiques appelant à la haine", a-t-il écrit à la procureure le député du Calvados.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Cette cagnotte est "une insulte aux proches de Nahel", a estimé de son côté Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI à l'Assemblée nationale. Les deux députés considéraient que cela pouvait constituer une incitation à la haine et provoquer un "risque sérieux de trouble à l'ordre public eu égard au contexte particulièrement volatil dans le pays", touché depuis la soirée du 27 juin par des violences urbaines.

L'initiative "ne contribue pas à apporter de l'apaisement", selon Borne

La droite et l'extrême droite, qui estiment que la police doit être soutenue sans ambiguïté, se sont montrées beaucoup moins critiques. "C'est une démarche que j'entends, que je comprends, qui ne me paraît pas contraire à nos principes. Bien au contraire, que l'on soutienne la famille d'un policier qui est aussi dans une épreuve aujourd'hui, ça ne me paraît pas choquant", avait ainsi déclaré lundi le président du parti les Républicains (LR) Eric Ciotti, sans exclure d'y contribuer lui-même.

Côté gouvernement, la Première ministre et son ministre de l'Intérieur ont estimé que c'était à la justice de se prononcer sur sa légalité. "Le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui a lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter l'apaisement" après la mort de Nahel , avait ajouté lundi Elisabeth Borne.