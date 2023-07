Mort de Nahel : une enquête a été ouverte sur la cagnotte lancée pour soutenir la famille du policier

La cagnotte lancée par le polémiste d'extrême droite Jean Messiha au début du mois en soutien à la famille du policier qui a tué Nahel le 27 juin à Nanterre, fait désormais l'objet d'une enquête, a fait savoir ce mercredi le parquet de Paris. Cela fait suite à une plainte déposée par la famille de l'adolescent de 17 ans contre l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour, pour escroquerie en bande organisée.

"Merci au procureur de la République d’avoir ordonné une enquête rapidement suite à notre plainte", a réagi Me Yassine Bouzrou, qui défend la famille de Nahel. Les investigations ont été confiées à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire et auront pour tâche de faire la lumière sur cette affaire.

La cagnotte a récolté plus d'1,6 million d'euros

Dans le détail, la plainte qui vise Jean Messiha l'accuse d'avoir relayé de fausses informations à propos de Nahel, comme le fait de l'avoir présenté comme un "multirécidiviste". Elle dénonce notamment des "manoeuvres frauduleuses" et des "mensonges" du polémiste, visant à "tromper" les donateurs pour récolter des fonds.

Toute personne bénéficiant de la cagnotte, "quand bien même elle serait de la famille du policier (...) se rendrait dès lors coupable de recel d'escroquerie en bande organisée", selon cette plainte. La cagnotte, hébergée par la plateforme GoFundMe, avait récolté plus de 1,6 million d'euros.