Mort de Ryūichi Sakamoto, une vie au service de la musique de films, de séries et de jeux vidéo

Vous ne connaissiez pas forcément son visage, mais vous avez sans doute déjà entendu l'un de ses morceaux si vous êtes amateur de cinéma, de séries télé ou même de jeux vidéo. Compositeur et musicien, Ryūichi Sakamoto avait cofondé à la fin des années 70 le groupe de musique électro Yellow Magic Orchestra, avec Haruomi Hosono et Yukihiro Takahashi. Culte au Japon, le groupe obtient aussi une reconnaissance à l'international, avec notamment le single "Computer Game/Firecracker" qui fait partie du top 20 britannique au début des années 80.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En solo, il poursuit dans cette voie avec l'album "B-2 Unit", sur lequel figure le morceau "Riot in Lagos", cité en 2011 par le très sérieux journal britannique "The Guardian" comme l'un des 50 moments clé de l'histoire de la musique dance.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais c'est dans le cinéma qu'il se fera véritablement un nom à un niveau mondial. En 1983, il participe à l'élaboration du film "Furyo" du réalisateur Nagisa Ōshima ("Merry Christmas Mister Lawrence" aux États-Unis). Ryūichi Sakamoto écrit la bande originale de ce film marquant où David Bowie joue un officier rebelle dans un camp de prisonniers à Java en 1942. Et il lui donne même la réplique, dans le rôle du capitaine Yonoi. Le thème du film restera dans l'oreille des cinéphiles du monde entier.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À partir de "Furyo", Ryūichi Sakamoto va enchaîner les bandes originales de film : il compose les musiques du "Dernier Empereur" de Bernardo Bertolucci (qui lui vaut un Oscar en 1988)...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

...la chanson "Laserman" du film "Black Rain" de Ridley Scott...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

...le thème de "Talons Aiguilles" de Pedro Almodóvar...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

...ou encore la bande originale du thriller "Snake Eyes" de Brian de Palma...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

...et celle de "The Revenant", d'Alejandro González Iñárritu, avec Leonardo DiCaprio.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Plus étonnant, Ryūichi Sakamoto a également composé la musique de la série télé "Wild Palms", produite par Oliver Stone, avec James Belushi. Et il est également le créateur de la très relaxante musique de démarrage de la Dreamcast, la console de jeux vidéo de Sega, sortie en 1998 au Japon.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Toujours pour les amateurs de jeux vidéo, il est également l'auteur du thème d'introduction du jeu "Dawn of Mana" sur PlayStation 2, quatrième épisode d'une série de jeux de rôles japonais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il a plus récemment composé la bande son d' un épisode de la série "Black Mirror", "Smithereens" , diffusé en 2019 sur Netflix.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En 2020, en pleine épidémie de Covid-19, Ryūichi Sakamoto avait diffusé sur sa chaîne YouTube un concert privé d'1h40 intitulé "Playing the Piano for the Isolated" ("Jouer du Piano pour les Confinés"). Il était aussi un fervent défenseur de l'environnement, et l'une des figures de la lutte contre le nucléaire au Japon, après la catastrophe de Fukushima en 2011, organisant notamment un concert géant près de Tokyo en 2012, avec ses amis du groupe allemand Kraftwerk. "Je veux être un citoyen du monde, cela peut sonner très hippie mais j'aime ça", expliquait-il depuis New York, où il vivait depuis les années 90.

Il est mort d'un cancer le 28 mars dernier, à 71 ans, dans un hôpital de Tokyo. "Il a vécu avec la musique jusqu'à la toute fin", assure son équipe dans un communiqué officiel.