Mort de Tina Turner : dix photos iconiques de la légende du rock

Le monde de la musique pleure l'une de ses plus grandes légendes. Tina Turner est morte mercredi à 83 ans. Huit Grammy Awards, des tubes planétaires, une voix puissante et une présence scénique électrisante : elle était tout cela à la fois. Cette force de caractère se raconte à travers dix photos iconiques de la star américaine, naturalisée suisse.

Une légende, dix photos

Tina Turner a fait ses débuts à 16 ans avec le groupe de blues "Kings of Rythm" de celui qui deviendra son mari, Ike Turner. C'est avec lui et "The Ike and Tina Turner Revue" que la chanteuse commencera à connaître une certaine renommée en devenant l'une des formations noires les plus populaires des États-Unis dans les années 1960.

Tina Turner lors d'une séance photo, en 1969. © Getty - Jack Robinson

Tina Turner lors d'un concert à Amsterdam avec son mari, en 1971. © Getty - Gijsbert Hanekroot/Redferbs

Tina Turner divorce d'Ike Turner, qui la bat régulièrement, en 1978. Après une traversée du désert, elle revient plus forte que jamais et retrouve le sommet dans les années 1980. L'artiste enflamme les foules à travers le monde avec sa voix inimitable et son jeu de scène explosif. Au cours des années 1980, Tina Turner remporte huit Grammy Awards.

Parmi les plus grands fan de Tina Turner figuraient les Rolling Stones. Mick Jagger et Tina Turner forment un duo mythique à plusieurs reprises, en 1981, puis à l'occasion du concert Live Aid, en 1985, au profit de la lutte contre la faim dans le monde.

Tina Turner et Mick Jagger, sur la scène du JFK Stadium, à Philadelphie, en septembre 1981. © Getty - Derek Hudson

Tina Turner, reine du show, lors d'un concert en 1982 à La Haye. © AFP - ANP

David Bowie et Tina Turner sur scène, à Birmingham, en 1985 © Getty - Dave Hogan

Mick Jagger et Tina Turner lors du concert Live Aid de Philadelphie, en juillet 1985. © Getty - Lynn Goldsmith

Son charisme ne passe pas inaperçu et Tina Turner ne tarde pas à taper dans l'œil des cinéastes. Ainsi, en 1985, elle fait ses premiers pas au cinéma en donnant la réplique à Mel Gibson dans "Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre". Elle y incarne la dirigeante d'une ville marchande dans un monde post-apocalyptique.

Tina Turner dans Mad Max, en 1985. © AFP - 7e Art/Kennedy Miller Production / Photo12

En 1988, Tina Turner donne l'un des plus grands concerts jamais enregistrés dans le monde en se produisant au Maracana de Rio de Janeiro, devant plus de 180.000 spectateurs.

Tina Turner photographiée sur la pelouse du Maracana en 1988. © Getty - Dave Hogan

La chanteuse a continué à sortir des disques à succès et a électrisé le public pendant cinq décennies.

Tina Turner à Groningue, aux Pays-Bas, le 18 juillet 2000. © AFP - ED OUDENAARDEN / ANP

Au fil des années, Tina Turner est devenue une icône pour de nombreuses femmes de par sa force de caractère. Dans la pluie d'hommages qui ont été rendus à la chanteuse mercredi, beaucoup mettent en avant sa résilience et son courage face à la violence de son ex-mari. Pionnière du rock, elle a inspiré d'autres reines de la scène, comme Beyoncé : "Je n'ai jamais vu de ma vie une femme si puissante, si courageuse, si fabuleuse... Et ces jambes !", avait lancé la chanteuse américaine en 2005, lors d'une soirée en l'honneur de Tina Turner.

En 2008, les deux reines de la musique se retrouvent sur la scène des Grammy Awards pour interpréter ensemble "Proud Mary", l'un des titres de Tina Turner.