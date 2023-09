"Mortal Kombat", le jeu vidéo qui a enfanté une bonne partie des polémiques sur le jeu vidéo

C'est une question récurrente, presque ce qu'on appelle un "marronnier" dans le journalisme : "Les jeux vidéo sont-ils trop violents ?" Une rengaine dont on peut presque dater la naissance : 1992 et la sortie du premier "Mortal Kombat".

L'objectif de ses créateurs était clair : un an après la sortie de l'indétrônable "Street Fighter II", il fallait trouver un moyen de sortir du lot parmi les nombreux clones du maître. Ils font alors un double choix : des graphismes plus réalistes (autant que possible avec la technologie de l'époque), basés sur la reproduction de l'apparence et des animations de vrais humains ; et des affrontements ultraviolents, se concluant parfois par la mort brutale de l'adversaire virtuel.

Publicité

Le jeu vidéo sur le banc des accusés

Peu après sa sortie, les médias puis les politiques s'en mêlent : les images du jeu, découvertes parfois par hasard par des élus devant la console de leur progéniture, provoquent l'émoi du Congrès américain et en particulier du sénateur démocrate Joe Lieberman. Devant un parterre médusé, il regrette le fait qu'en marge d'une multiplication des images violentes à la télévision, "une nouvelle génération de jeux vidéo contiennent des représentations particulièrement horribles de violence graphique et de sexe. Au lieu d'enrichir l'esprit de nos enfants, ces jeux leur apprennent à s'amuser en infligeant des tortures."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et le sénateur de présenter à ses collègues des images globalement décontextualisées d'une série de jeux vidéo, en premier lieu "Mortal Kombat". Il évoque les fameuses "fatalities", ces séquences signatures du jeu où "le narrateur demande au joueur d'achever son adversaire. Le joueur peut ensuite choisir entre différentes méthodes, qui vont d'arracher le cœur de l'adversaire à l'amputer de sa tête, colonne vertébrale incluse."

La polémique marquera les esprits et l'industrie du jeu vidéo, aboutissant même à la création de l'ESRB, l'organisme américain chargé de classer les jeux par tranche d'âge. L'Europe suivra le mouvement quelques années plus tard avec le système d'évaluation PEGI . Dans un sens, "Mortal Kombat" a brutalement fait comprendre que les jeux vidéo ne s'adressaient pas qu'aux enfants.

À réécouter : Le jeu vidéo ne fait pas ses âges Grand Angle Écouter plus tard Lecture écouter 3 min

Pousser jusqu'au ridicule le curseur de la violence

Loin de s'assagir, la série a au contraire fait de sa mauvaise réputation une marque de fabrique, poussant volontairement jusqu'au ridicule le curseur de la violence... Un parti-pris loin d'être typique du jeu vidéo : "Mortal Kombat" puisait notamment son inspiration dans le théâtre grand-guignolesque de la fin du XIXe siècle, et dans le cinéma gore des années 70 et 80 (avec des films comme "Vendredi XIII", "Les Griffes de la Nuit", ou "Evil Dead II"). Si ses graphismes se veulent réalistes, "Mortal Kombat" a toujours assumé de prendre à la rigolade son degré totalement absurde et caricatural de brutalité.

Un parti-pris rentable : près de 80 millions d'exemplaires vendus au total et une forme de respectabilité : des personnages cultes d'Hollywood (Terminator, Robocop, ou John Rambo) se sont bousculés pour apparaître dans le jeu. Tout comme d'autres issus du cinéma d'horreur qui lui a servi d'inspiration : Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface ("Massacre à la Tronçonneuse") ou le xénomorphe des films "Alien".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans la bande-annonce du nouvel épisode, disponible ce mardi, c'est à l'inverse chez de simples citoyens de tous horizons que la star Dave Bautista réveille l'instinct de kombattant virtuel. En 30 ans, "Mortal Kombat" est devenu un morceau (bien saignant) de l'imaginaire collectif.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

🎮 "MORTAL KOMBAT 1" - Un jeu disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch