MOT pour Mots les 17 et 18 juin à La Grande Halle de La Villette (Paris)

Le festival littéraire MOT pour Mots, c’est près de 100 événements gratuits avec des rencontres, des débats mais aussi des dictées, des lectures données par des sociétaires de la Comédie-Française, des signatures et ateliers à destination des enfants.

Cette année, au programme ,** découvrez les nombreux intervenants : Mathieu Belezi (Prix du Livre Inter 2023 pour Attaquer la terre et le soleil aux Ed. Le Tripode) Dominique Blanc, Michelle Perrot, André Comte-Sponville (samedi 17 juin à 13h)*, Maria Pourchet, Christophe Boltanski (dimanche 18 juin à 13h30), Lola Lafon (dimanche 18 juin à 11h), Chantal Thomas, Sonia Devillers et Annette Wieviorka (samedi 17 juin à 19h), Mathieu Belezi, Ovidie, Marguerite Abouet, Jean-Pierre Gibrat (samedi 17 juin à 13h), Philippe Collin (samedi 17 juin à 14h30) ainsi que Christophe Honoré, parrain de cette édition et beaucoup d’autres !

« Cette année encore, la littérature constituera la colonne vertébrale de MOT pour Mots ! Vous retrouverez aussi pour cette troisième édition beaucoup d'autrices et auteurs, invités par nos rédactions, qui ont emprunté des chemins de traverse tels que le journalisme, la chanson et, ou, des formats comme la radio, le podcast, la bande dessinée ou le roman graphique. Une façon de se dire que la littérature attire, aspire et rassemble mille talents et inspirations. »

Louis Dreyfus, Président du Directoire, Groupe Le Monde

► « Dessinez votre mot préféré » :

Dans le cadre de MOT pour Mots, Le Monde Ateliers a organisé un concours de BD, ouvert jusqu'au 4 juin. Le jury, composé de l'illustrateur Alfred et du journaliste Frédéric Potet, a sélectionné cinq lauréats qui verront leur œuvre exposée durant le Festival, à La Grande Halle de La Villette.

► Dimanche 18 juin à partir de 12h, MOT pour Mots proposera un brunch dominical estival, qui alignera autour de la table 100 convives pour savourer la cuisine singulière et inventive de la cheffe Chloé Charles. Sur réservation.

Au menu ? Gaspacho de courge d’été, coquin grilled cheese au camembert normand ou encore gâteau aux amandes cuit vapeur. Bien d’autres recettes originales vous attendent pour câliner votre dimanche matin, accompagnées d’une sélection de cidres et poirés AOP bien sourcés et de boissons des talentueux torréfacteurs de Coutume Café.

Le Festival MOT pour Mots est gratuit et en accès libre, cependant la réservation en ligne est vivement conseillée pour accéder aux rencontres.

Retour sur l'édition 2022 en image !