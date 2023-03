Motion de censure : selon notre comptage, le gouvernement ne va pas tomber lundi

Le casting a été soigneusement travaillé. En choisissant le député Charles de Courson, sept mandats au compteur, figure de l’assemblée, pour porter la motion de ce lundi, le groupe LIOT a mis toutes les chances de son côté. D’autant que le texte , en dénonçant "un déni de démocratie inacceptable", est écrit de manière à rassembler le plus largement possible. "C’est la seule motion susceptible d’être votée par la NUPES, le RN et une partie de la droite" plaide le patron du groupe LIOT, Bertrand Pancher. Première victoire : la NUPES a renoncé à déposer sa propre motion pour s’associer à celle de LIOT.

Circonstance aggravante pour le gouvernement, à la tribune jeudi pour déclencher le 49-3, Elisabeth Borne a insisté : "un vote" sur la réforme "aura bien lieu, comme il se doit" lors du vote des "motions de censure". Mais tous les députés opposés à la réforme des retraites voteront-ils la censure ? Non, selon nos calculs.

Etre opposé à la réforme sans pour autant voter la censure

Sauf coup de théâtre, aucun député de la majorité ne devrait voter la motion. Même le député Horizons Yannick Favennec, opposé au texte retraites, a fait savoir qu’il ne voterait pas la censure. Le RN (88 députés) et la NUPES (149) devraient en revanche faire le plein. Ce n’est pas le cas du groupe centriste LIOT. Plusieurs élus l’ont indiqué : ils ne souhaitent pas faire tomber le gouvernement. Au final, entre 16 et 17 parlementaires LIOT (sur 20) devraient voter pour la censure. Même incertitude chez les non-inscrits (5 élus). Nicolas Dupont-Aignan et Adrien Quatennens ont fait savoir qu’ils voteront la censure. Pourraient-ils être plus nombreux ? Peut-être trois, d’après nos informations.

Combien de députés Les Républicains ?

Encore une fois, c’est donc la droite et son contingent de 61 députés qui joueront le rôle d’arbitre. Depuis des semaines, le patron du groupe, Olivier Marleix, demande qu’aucun député LR ne vote la censure. Mais après avoir évoqué la possibilité pour les députés qui voteraient la censure de quitter le groupe, l’élu d’Eure-et-Loir a finalement laissé une liberté de vote à ses troupes.

Selon un comptage France Inter réalisé samedi et dimanche, sur une vingtaine d’opposants au texte, seuls six députés LR nous ont assuré qu’ils voteraient la censure. Une dizaine hésite encore. Parmi les plus remontés, Francis Dubois, élu de Corrèze : "on ne peut pas faire une réforme contre les corps intermédiaires". Meneur des opposants à la réforme, Aurélien Pradié laisse planer le doute. S’il décidait de voter la censure, le compteur pourrait monter à vingt LR, dans l’hypothèse la plus haute. Pourquoi cette prudence chez certains LR? "Ils craignent la dissolution" décrypte un membre de la majorité.

Entre 261 et 277 votes possibles

Bilan des courses, selon la mobilisation dans les rangs LIOT, LR et chez les non-inscrits, les scenarios vont tous dans le même sens. Impossible – sur le papier – d’atteindre les 287 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. D’après nos calculs, l’hypothèse basse serait de 261 voix. Hypothèse haute : 277 voix.

La motion ne passera donc pas. "On ne se fait aucune illusion, ce qui compte c’est la suite ", confie un collaborateur parlementaire LIOT. Le groupe centriste ne compte donc pas en rester là. Il veut désormais faire pression sur Emmanuel Macron pour que le président organise...un referendum sur la réforme des retraites !