Moustique tigre : vers une "augmentation des cas" de dengue, Zika et chikungunya en France, prévient le Covars

Les trois-quarts du pays en rouge. Selon le site Vigilance Moustiques , 70 départements sont colonisés par le moustique tigre, soit 67% du territoire. Cet insecte aux rayures noires et blanches de 5 mm peut transmettre des maladies tropicales s’il est contaminé , comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. L’été n’est pas encore là, mais ce moustique a déjà été vu pendant cette année. Plusieurs villes appellent ainsi leurs habitants à la vigilance. Ce mercredi, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a alerté : la France pourrait connaître des flambées de dengue, Zika et chikungunya "au cours des prochains étés".

Un lien avec le changement climatique

Depuis 2010, le nombre de départements métropolitains colonisés par le moustique tigre a été multiplié par dix. Et l'été dernier, la métropole a connu 65 cas de dengue autochtone, rappelle le Covars. En métropole, il n'a pas été observé de forme grave de la maladie, à ce jour, contrairement aux territoires ultramarins où les populations sont exposées de façon récurrente.

"La hausse des cas est inéluctable en raison de l'augmentation des voyages et du changement climatique", a relevé Didier Fontenille, entomologiste, l'un des auteurs du rapport, lors d'un point presse mercredi. "Bientôt, tout l'hexagone sera touché par le moustique tigre", ajoute-t-il, rappelant qu’il était "résistant aux insecticides". Selon le Covars, ces maladies virales "pourraient devenir des problèmes de santé publique en métropole". "On était déjà débordés avec 65 cas. Si l'an prochain, il y en a 300, on ne pourra pas faire face, il va falloir s'adapter", prévient Didier Fontenille.

Des villes s’organisent pour mieux lutter

Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de l'eau, ceux-ci donnent des larves. Parmi les bons gestes à adopter pour lutter contre la prolifération du moustique tigre, il est conseillé d’éliminer tous les endroits où l’eau peut stagner, comme les coupelles des pots de fleurs, les pieds de parasol, les pneus usagés, de vider les récipients contenant de l’eau comme les arrosoirs. Il faut aussi vérifier le bon écoulement des gouttières et des rigoles et couvrir les réservoirs d’eau.

Avec les beaux jours, le moustique tigre est de retour en France. "Il vient d’être aperçu dans un quartier sud de Rennes", écrit la mairie de Rennes sur Twitter. Il est arrivé pour la première fois dans la région il y a deux ans. Une société spécialisée doit intervenir dans les prochains jours, précise Le Télégramme .

À Annecy (Haute-Savoie), la ville a organisé des réunions publiques fin mars pour sensibiliser les habitants, comme le note ODS, une radio locale , "juste avant le début de la période critique d’éclosion du moustiques tigres". Cela a été le cas aussi à Antony, dans les Hauts-de-Seine.

Une "brigade du tigre" à Périgeux

À Brive (Corrèze) où le "moindre jardin était envahi" de moustiques tigre l’an passé, comme le note France Bleu, la municipalité va traiter les lieux où s'installent les nids de l’insecte. Une brigade de 34 personnes a été créée. À Périgueux (Dordogne), la ville "octroie une aide aux particuliers pour l’achat de pièges extérieurs anti-moustique". "Une brigade du tigre" est même lancée en ce mois d’avril. "Elle pourra également réaliser des visites de jardin pour aider les habitants à adopter les bons gestes". En PACA, le nombre de cas de dengue a enregistré un record l’an passé, notamment dans les Alpes-Maritimes et le Var.