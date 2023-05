Multiplication des chatbots juridiques : "Une nouvelle révolution industrielle" dans le monde du droit

L'innovation a démarré par une affaire de pommes vieille comme les clôtures : "Si les pommes de mon voisin tombent dans mon jardin, à qui appartiennent-elles ?", a demandé Steeve Morin à son logiciel LegiGPT lorsqu'il l'a testé pour la première fois. "J'ai posé cette 'question ancestrale' parce que je ne suis pas du milieu du droit, donc c'est un truc qui m'est venu à l'esprit", explique l'ingénieur en informatique. Il y a dix jours, il a mis en ligne ce programme gratuit qui permet à tout un chacun de poser une question de droit, sur le même modèle que les logiciels de discussions habituels.

"Je ne suis pas avocat mais je connais 148.191 articles de loi jusqu'au 17 avril 2022", prévient LegiGPT, avant de répondre aux questions posées. Son créateur dit avoir eu l'idée lors des premières manifestations contre la réforme des retraites, souhaitant donner à chacun l'accès aux textes, hors de toute interprétation partisane, et sans le prisme des moteurs de recherche généralistes. "Avec les moteurs de recherche, si personne n'a eu le cas avant nous, c'est difficile. L'idée est donc de demander à la machine 'interprète ces articles et dis-moi quels articles s'appliquent à mon cas'". La réponse apparaît alors quasi-immédiatement.

"Une sorte de super-assistant"

De quoi faire trembler les professionnels du droit ? Au contraire, à en croire Louis Larret-Chahine, co-fondateur de Predictice, société spécialisée en information juridique et qui agrège les décisions de justice. Elle est également en train de tester une version d'un logiciel d'assistance juridique : "L'idée est plutôt de fournir une sorte de super-assistant qui est capable d'analyser à la volée des millions d'informations que l'on n'aurait pas le temps, nous, de traiter, pour pouvoir avoir une réponse qui est logique et intéressante."

Sa société a fait un sondage auprès de 300 professionnels du droit : un tiers dit déjà utiliser le programme d'intelligence artificielle ChatGPT ou des systèmes similaires au moins une fois par semaine. "Il y a quand même une limite qui apparaît : ces outils-là ne citent pas leurs sources et ont une grande capacité à inventer des informations", souligne-t-il. Un créneau à occuper, donc, qui a conduit Predictice à se saisir de la question.

"Tout est fait en une poignée de secondes"

Signe que l'intelligence artificielle n'effraie pas les professions concernées, la société dit avoir pour clients de nombreux cabinets d'avocats ainsi que des directions juridiques d'entreprise, soucieuses de répondre à des questions au sujet des contrats, du droit du travail… "Au lieu de devoir soi-même faire des recherches dans les différents sites, dans les différents onglets, puis de résumer les résultats que vous avez trouvé dans un mail, tout est fait en une poignée de secondes."

Lui-même un temps avocat, Louis Larret-Chahine dit se souvenir de nombreuses heures passées à des tâches rébarbatives. Avec ces logiciels, "vous pouvez demander de rédiger un contrat, de rédiger un jeu de conclusions et pendant ce temps-là, vous avez la possibilité de faire autre chose, de passer un coup de fil à un client, de négocier, de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée".

Un "bouleversement" dans le milieu du droit

LegiGPT a de son côté suscité la curiosité du milieu du droit et au-delà. Selon son fondateur, le logiciel en ligne a été sollicité 40.000 fois les trois premiers jours. Pour Steeve Morin, cette approche informatique, loin d'éloigner les particuliers des avocats, peut au contraire les inciter à pousser la porte des cabinets : "Il y a plein de gens qui qui n'osent pas aller voir un avocat, parce qu'ils ne savent pas si cela vaudra le coup. Poser la question à un outil comme cela permet de le savoir et se décider à y aller."

"Il y a souvent, avec l'apparition des nouvelles technologies, comme un petit moment de peur et d'inquiétude qui fait perdre pas mal de temps dans la découverte de ce genre de solutions", note Louis Larret-Chahine. "Je pense qu'il faut avoir un message mature et un peu rassurant : ces outils sont juste là pour nous aider à mieux faire notre travail et à devenir plus efficaces au quotidien", juge celui qui pense que le milieu du droit est en train de vivre "un bouleversement, une nouvelle révolution industrielle".

Une aide et pas un remplacement

Si, en Colombie, un juge s'est aidé de ChatGPT pour prendre une décision, le magistrat lui-même a précisé qu'il s'agissait d'une aide, et non de le remplacer. "La loi, après tout, est faite par les humains pour les humains", souligne Steeve Morin, estimant également que nul ne remplacera les professionnels en chair et en os.

Quid de la question sur la propriété des pommes ? "Premièrement, les pommes appartiennent à votre voisin. Deuxièmement, une fois qu'elles sont tombées dans votre jardin, elles sont techniquement sur votre propriété. Cependant, vous ne pouvez pas simplement les manger sans la permission de votre voisin. Donc, pour résumer, les pommes appartiennent toujours à votre voisin, mais vous pouvez les lui rendre ou demander sa permission de les manger. Ou vous pouvez simplement les laisser pourrir sur votre pelouse, c'est vous qui voyez", répond LegiGPT à la fameuse "question ancestrale".