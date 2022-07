Musiciens, danseurs, chorales : ces concours de l’Eurovision que vous ne connaissez (sans doute) pas

Samedi, vous pourrez suivre en direct sur Culturebox et sur France Musique la 20e édition du Concours Eurovision… des jeunes musiciens. Rien à voir avec les ritournelles pop de la soirée qui réunit chaque année des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde : on parle ici de musiciens classiques, âgés entre 12 et 21 ans. Et c’est la France qui accueille cette année, pour la première fois, ce concours : il se déroulera au Corum de Montpellier, pendant le Festival Radio France Occitanie.

Le candidat français de cette édition 2022 (la première depuis 2018, et la première participation de la France depuis 1994) s’appelle Maxime Grizard, il a 16 ans et joue du violoncelle. Le grand public français le connaît pour avoir remporté l’émission Prodiges de France 2 en 2017. Il affrontera huit autres jeunes candidats : au total, seuls neuf pays participent à l’Eurovision des Jeunes Musiciens.

Pas grand chose de similaire, toutefois, entre ce concours né en 1982 et son équivalent "chanson" : en plus du fait qu’il n’y a que neuf pays participants, ni le public ni les autres pays ne votent. C’est un jury qui est chargé de départager les concurrents. Exit donc les "12 points" et le suspense de chaque émission. Mais… il existe bien d’autres "Eurovision" qui ressemblent bien plus à la soirée que l’on connaît.

Pour les enfants et pour les chorales

En réalité, l’Eurovision, c’est le nom du réseau de coopération entre les chaînes de télévision membres de l’Union européenne de radiodiffusion (UER). Tous les concours de musique organisés sous cette marque portent donc le nom d’Eurovision. Et si vous aimez ce qui fait bim, bam, boum, pschitt et vroum, vous connaissez probablement l’Eurovision Junior. Organisée depuis 2003, elle est réservée aux candidats de 9 à 14 ans et fonctionne exactement comme l’Eurovision des "grands" : chaque petite vedette défend les couleurs de son pays avec une chanson, à la fin un jury et le public votent, et les points sont attribués.

Différence notable avec les règles du concours Eurovision de la chanson : chaque candidat ou candidate doit chanter dans sa langue natale (à l’Eurovision "classique", il y a eu plusieurs règles, et l’actuelle en vigueur depuis 1998 permet de chanter dans n'importe quelle langue). Si la chanteuse Carla a fait grand bruit en 2019 avec son titre "Bim, Bam, Toi" , c’est l’année suivante que la France a remporté son premier Eurovision junior avec "J’imagine", de la jeune Valentina - en 2021, le pays a donc accueilli son premier Eurovision junior.

En 2017, les Jeux Choraux Européens ont donné naissance à un autre concours : l’Eurovision Choir, une déclinaison du concours entièrement dédiée aux chorales amateur. Il n’y a eu que deux éditions de ce concours biennal (la troisième, prévue en 2021, a été annulée), mais ce concours ressemble fort à son grand frère, à ceci près que les groupes qui postulent doivent chanter a cappella, sans accompagnement musical.

L'Eurovision même pour la danse

En alternance avec l’Eurovision des jeunes musiciens, une année sur deux, on trouve aussi l’Eurovision des jeunes danseurs. Mais dans ce cas, elle n'est pas limitée à la danse classique, les candidats, en solo ou en duo, âgés d’entre 16 et 21 ans, peuvent aussi faire de la danse moderne ou contemporaine. Né en 1985, et organisé deux fois en France, celui-ci n’a pas eu lieu depuis 2017.

Et il y a eu l’autre Eurovision de la danse… L’Eurovision Danse, un étonnant mélange de "Danse avec les Stars" et le concours de chansons. Celui-ci n’a eu lieu qu’en 2007 et 2008 au Royaume-Uni, mais réunissait tout de même un peu plus d’une douzaine de pays participants. Chaque pays était représenté par un duo composé d’un danseur ou une danseuse pro et d’une personnalité connue pour autre chose que la danse (ça vous rappelle quelque chose ?). Sur la forme - et, disons le, sur le kitsch - c’est certainement ce qui se rapproche le plus de l’Eurovision qu’on connait bien.

L'Eurovision sur le continent américain

Des projets pour adapter l’Eurovision aux États-Unis, il y en a eu beaucoup. Le concours a été diffusé plusieurs fois outre-atlantique sans faire d’immenses succès d’audience… jusqu’à ce que Netflix y mette son grain de sel. Le film Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga avec Will Ferrell et Rachel MacAdams a apporté à l'Eurovision une véritable popularité en 2020, et a définitivement lancé la machine de l'adaptation américaine. Celle-ci a donc vu le jour début 2022 sous la forme d'une émission de télévision diffusée sur plusieurs mois, avec de nombreux tours de jeu pendant lesquels chacun des 50 États a représenté son candidat.

À la fin de l'émission, présentée par la chanteuse Kelly Clarkson et le rappeur Snoop Dogg, un jury et un vote du public ont défini les points attribués à chaque État. Et c'est la chanteuse de K-Pop AleXa, représentante de l'Olkahoma, qui a remporté cette première édition, avec le titre Wonderland.

Et ce n’est pas tout : la semaine dernière, l’UER a annoncé qu’un nouveau concours était en préparation : l’Eurovision Amérique Latine. Plus très Euro, donc, mais qui promet de nouvelles séries de chansons et de shows télévisés.