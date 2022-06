Axelle Red chante "sensualité", son tube emblématique en duo avec Augustin Trapenard

Ce que « Sensualité » doit à Ike et Tina Turner

Interrogée par Augustin Trapenard sur la naissance de Sensualité la chanteuse a expliqué : « Le point de départ de cette chanson est l’enregistrement d’une chanson d’Ike et Tina Turner qui s’appelait : A love like yours. Un tube écrit par Lamont Dozier, Brian et Eddie Holland, un fameux trio qui composait des chansons pour le label Motown.

J’en avais écrit une version française : Amoureuse ou pas.

Et le refrain donnait quelque chose de saccadé que j’ai repris dans Sensualité.

Une chanson qui devait s’appeler « Sexualité » ou « Sensibilité »

Puis Axelle Red revient sur le titre : « La chanson a failli s’appeler Sexualité. J'ai aussi hésité avec Sensibilité. Auparavant, dans les chansons, on parlait de sexualité, car elles étaient souvent écrites par des hommes. Quand elles étaient composées par des femmes, c’était plus rare. Même s'il y avait bien une Caroline King qui donnait un double sens à ses textes.

J’avais les mots sexual healing (guérison sexuelle) en tête, mais je trouvais que c’était un peu direct. Et j'aime bien que les chansons aient plusieurs sens. Je voulais que Sensualité évoque autant le côté romantique d'un amour un peu innocent. Et en même temps, je voulais que transparaissent les premières émotions sexuelles dont plus jeune, on ne sait pas toujours qu’en faire. Et finalement, j’ai opté pour sensualité.

Ecouter le duo Augustin Trapenard et Axelle Red chanter « Sensualité »

"Sensualité" par Axelle Red et Augustin Trapenard 2 min France Inter

L’amour, sujet universel

« Jamais je n'aurais pensé

Tant besoin de lui

Je me sens si envoutée

Que ma maman me dit : "ralentis"

Désir ou amour

Tu le sauras un jour

J'aime, j'aime tes yeux

J'aime ton odeur

Tous tes gestes en douceur

Lentement dirigés

Sensualité...

Ouh, stop, un instant

J'aimerais que ce moment

Fixe pour des tas d'années

Ta sensualité… »

Pourquoi 30 ans après sa sortie, Sensualité est toujours apprécié ? Pour Axelle Red, cette chanson évoque « L’universalité de l’amour et du désir amoureux. Cela touche l’être humain, son instinct. Effectivement, assumer ce désir sans ambiguïté, n’était pas si fréquent que ça. J'avais aussi envie d’évoquer la vulnérabilité de l'homme qu’il expose rarement. Aujourd'hui, c’est en train de changer. Mais à l'époque, c’était assez nouveau. Je voulais aussi montrer que la sensualité n’est pas une caractéristique du féminin ou du masculin. »

Quatre ans plus tard, la chanteuse reprend ce titre en espagnol :

D’autres interprètes ajouteront Sensualité à leur répertoire. Parmi eux, Sherifa Luna et Axel Tony :

ECOUTER | Boomerang avec Axelle Red