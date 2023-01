Mykhaïl Podoliak : "Croyez en l'Ukraine, croyez aux Ukrainiens, parce que nous sommes les mêmes"

L'Allemagne a annoncé ce mercredi, par la voix du porte-parole du gouvernement, la livraison de chars lourds Leopard à l'Ukraine. Cette aide militaire était réclamée avec insistance par les autorités ukrainiennes, face à la perspective d'une nouvelle offensive russe au printemps. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, se sont déjà résolus à franchir le pas. Entretien avec Mykhaïl Podoliak, proche conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

FRANCE INTER : Il y a eu des hésitations ces derniers jours sur la question des livraisons d’armes lourdes, de chars, à l’Ukraine. Pourquoi ces réticences de Berlin, selon vous ?

MYKHAÏL PODOLIAK : "Je ne veux pas vraiment m'immiscer dans la politique intérieure de l'Allemagne. Cela ne serait pas correct. Mais en attendant, si vous regardez indirectement ce qui se passe, l'Allemagne a malheureusement le sentiment qu'elle est toujours responsable de la Seconde Guerre mondiale, avant même la Russie.

D'un point de vue historique, c’est compréhensible. Mais aujourd'hui, une troisième guerre mondiale est possible. Il faut donc tourner la page sur la culpabilité, comprendre la situation et assumer un leadership.

Par ailleurs, l'Allemagne et la Russie entretiennent des liens culturels très étroits. Moscou a investi beaucoup d'argent dans l'espace culturel et informationnel de l'Allemagne, formant un très puissant réseau pro-russe."

Il faut aussi comprendre que l’Allemagne a déjà fait un choix en faveur des entreprises russes, qui fournissent notamment les matières premières utilisées dans ses industries. De nombreux anciens fonctionnaires allemands ont ainsi obtenu des postes au sein des conseils de surveillance de leurs fournisseurs russes. En 2007 et 2008, Berlin a clairement indiqué se concentrer sur la Russie en tant que partenaire économique majeur. Nous parlons ici de pétrole, de gaz, de charbon."

Aujourd’hui, si l’Ukraine perd la guerre, c’est l’ordre mondial qui va changer…

"Si l'Ukraine perd cette guerre, nous pouvons dire que l'ordre mondial changera au profit d’une vision totalitaire. Celle de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord. En Ukraine, la Russie est en guerre contre les valeurs qui nous animent : la démocratie, la liberté, la concurrence, la possibilité de se déplacer librement, la capacité de vivre comme on le souhaite… Et c'est une question de survie pour ce type de civilisation. Même si les troupes de Moscou ne s'emparent pas de l'ensemble de l'Ukraine, comme elles ambitionnaient de le faire au début de l'invasion, le simple fait qu’elles fixent de nouvelles lignes de démarcation signifierait que la démocratie n'est pas en mesure de résister au totalitarisme. Si vous ne réagissez pas dans le cadre des procédures légales, c'est l'impunité, et le chaos. Il y a eu la Géorgie [en 2008], la Crimée, en 2014. Si on ne réagit pas aujourd’hui, une véritable guerre mondiale se profile.

Voulez-vous vraiment vivre dans le monde que la Fédération de Russie va construire ? On voit aujourd’hui comment la Russie tue des gens, comment ils sont chez eux. Les propagandistes disent qu'il est nécessaire de bombarder Berlin. Il faut bombarder Paris, il faut détruire Londres. Et ils y croient sincèrement. Êtes-vous sûr de vouloir discuter avec de telles personnes ? C'est donc tout à fait clair : l'Ukraine doit gagner, pour garantir la sécurité de l'Europe."

La Russie est intervenue en Syrie, en Libye. Et aujourd’hui, elle est dans le pré carré français, au Mali, en Centrafrique, bientôt au Burkina Faso, qui a demandé le départ de l’armée française. Que dites-vous aux Africains de l’Ouest qui veulent que la Russie remplace la France ? Qu’ils sont en train de se tromper ?

"Wagner est aujourd'hui très présent, en Afrique de l'Ouest notamment, d'où l'armée française est partie, s'y trouve déjà et ces pays sont très attachés à la Russie, à Wagner, etc. Et que pensez-vous de ces pays africains ? C'est une erreur ou elle ?

S’agissant de Wagner, la société militaire privée russe qui opère en Afrique, commençons par mettre les points sur les “i”. Il s'agit d'une infrastructure énorme, qui pénètre profondément dans un certain nombre de pays, notamment en République Centrafricaine, au Mali, au Burkina Faso, comme elle l’a fait par le passé en Syrie. Elle y prend le contrôle du territoire par la force, avec l’aval des gouvernements de ces pays… Qui ne sont malheureusement pas démocratiques.

Et c'est une très mauvaise idée. Parce que la Russie a une stratégie de court terme – prendre l’argent, quitte à exercer une grande violence –, qui ne mène pas à la prospérité d'un pays."

Un message pour la France ?

"Croyez en l'Ukraine, croyez aux Ukrainiens, parce que nous nous ressemblons en tous points : nous voulons la liberté, nous voulons regarder le ciel, croire que personne ne peut nous poignarder dans le dos. Nous voulons nous asseoir dans nos cafés préférés, nous voulons entendre les rires de nos enfants.

Nous voulons avoir la liberté, et nous sommes prêts à en payer le prix. Ici, des gens ordinaires, des gars simples, des mères, des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes embrassent chaque jour leurs enfants avant de se rendre en première ligne.

La Russie n'est pas la liberté, c'est le meurtre. Nous sommes prêts à payer pour garantir l’avenir de nos enfants et celui des enfants français. Parce ce que nous défendons aujourd'hui en Ukraine permettra à tous de se sentir libres."