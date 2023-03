Mystery Sonatas / for Rosa au Théâtre du Châtelet du 22 au 25 mars 2023

Musique et géométrie sont des éléments fondamentaux du travail d’Anne Teresa De Keersmaeker. Dans Mystery Sonatas / for Rosa , ces deux passions se tressent autour d’une figure singulière : celle de la Rose.

Chargée d’une longue histoire dans la symbolique littéraire et artistique, la rose est emblème du secret et du mystère. Ainsi l’expression latine « sub rosa » [sous la rose] renvoie-t-elle à « ce qui ne peut se dire » — à entendre ici selon un prisme un peu particulier : « … mais qui peut se danser ». Dans cette nouvelle création, les roses sont dansées.

Mystery Sonatas - Anne Van Aerschot

De nombreux spectacles de Keersmaeker trouvent leur véritable élan à partir d’un compagnonnage avec une partition musicale ; c’est à nouveau le cas ici, avec pour partenaires les Sonates des Mystères de Heinrich Ignaz Franz Biber — également connues sous le nom de Sonates du Rosaire. Écrites vers 1676, ces pièces sont une traduction musicale des quinze Mystères sacrés de la vie de la Vierge Marie.

Circularité, répétition et patterns en forme de pétales : voilà les éléments-clés qui permettent à la phrase de se transformer au gré des variations musicales.

Cette œuvre est dédiée à de grandes figures de femmes résistantes – Rosa Bonheur, Rosa Luxemburg, Rosa Parks, Rosa Vergaelen — ainsi que Rosa, jeune activiste pour le climat âgée de quinze ans, décédée pendant les inondations de 2021 en Belgique.

► Distribution

Chorégraphie : Anne Teresa De Keersmaeker

Musique (Mystery Sonatas) : Heinrich Ignaz Franz Biber

Direction musicale : Amandine Beyer

Scénographie et lumières : Minna Tiikkainen

Costumes : Fauve Ryckebusch

Avec par alternance, les danseurs et danseuses : Lav Crnčević , Sophia Dinkel , José Paulo Dos Santos , Rafa Galdino , Frank Gizycki , Mariana Miranda , Cintia Sebők , Jacob Storer

Ensemble : Gli Incogniti

Violon : Amandine Beyer

Viole de gambe : Baldomero Barciela Varela

Théorbe et guitare baroque : Ignacio Laguna Navarro

Archiluth : Francesco Romano

Clavecin et orgue : Anna Fontana

