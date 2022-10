Mythologies au Théâtre du Châtelet du 22 octobre au 5 novembre 2022

Avec Mythologies au Théâtre du Châtelet , le chorégraphe Angelin Preljocaj et le musicien Thomas Bangalter (fondateur du groupe Daft Punk) explorent nos rituels contemporains et les mythes fondateurs qui forment notre imaginaire collectif.

Pour ce projet, Angelin Preljocaj réunit dix danseurs du Ballet Preljocaj et dix du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux . Une collaboration amorcée en 2018 dans le cadre d’un partenariat entre les deux compagnies, qui a déjà donné lieu à la création de Ghost en 2018 autour de Marius Petipa et à des reprises de pièces comme Blanche Neige, La Stravaganza et Un trait d’union par le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux.

Publicité

Mythologies - Jean-Claude_Carbonne

À la manière des impressionnistes, ils souhaitent avec Mythologies évoquer ce qui se love dans les replis de nos existences, à travers nos idéaux et nos croyances, venant ainsi faire dialoguer les mythologies antiques avec celles de notre temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Deux compagnies de ballet, différentes et pourtant unies, nouent une collaboration fructueuse pour un projet inédit.

Ce qui se joue, dans la réunion de dix danseurs du Ballet Preljocaj et dix du Ballet de l’Opéra de Bordeaux, c’est une création de grande envergure sous la direction d’Angelin Preljocaj, avec les 54 musiciens de l’Orchestre de Chambre de Paris .

Le chorégraphe interroge ce qui nous lie, dans les recoins de nos âmes, aux grands récits fondateurs et leur héros. Mais notre époque crée aussi ses propres mythes, qui font écho à ceux de la Grèce et d’ailleurs. » Thomas Hahn

Mythologies - Jean-Claude_Carbonne

Au-delà des contes et récits légendaires qu’il aime chorégraphier, les mythes et la mythologie, sont des sources d’inspiration que l’on trouve très tôt dans les créations d’Angelin Preljocaj. À nos héros (1986) raillait une gestuelle totalitaire et la foi en une mythologie politique ; Hallali Romée (1987) voyait dans la « pucelle dʼOrléans » une héroïne peu orthodoxe ; Annonciation (1995) incarnait l’acte concepteur d’une religion ; Eldorado (2007) traitait de lʼatmosphère mystique et chargée dʼironie de la musique de Stockhausen comme un rituel privé de dieu ; Suivront mille ans de calme (2010) d’après l’Apocalypse selon St Jean, cherchait déjà à dévoiler entre les lignes ce que cachent nos rituels d’aujourd’hui. Enfin La Fresque (2016) nous emmenait sur les traces de figures ancestrales, guerrières et tribales.

Mythologies - Jean-Claude_Carbonne

« La danse, art de lʼindicible par excellence, nʼest-elle pas la plus à même de mettre à nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs ? Elle stigmatise nos rituels, révèle lʼincongruité de nos postures quʼelles soient dʼordre social, religieux ou païen. » Angelin Preljocaj

Mythologies - Jean-Claude_Carbonne

►►► Distribution

Chorégraphie : Angelin Preljocaj

Scénographie : Adrien Chalgard

Choréologue : Dany Lévêque

Musique originale : Thomas Bangalter

Direction musicale : Romain Dumas

Lumières : Éric Soyer

Vidéo : Nicolas Clauss

Costumes : Adeline André

Ballet Preljocaj : BAPTISTE COISSIEU, MIREA DELOGU, ANTOINE DUBOIS, CLARA FRESCHEL, VERITY JACOBSEN, TOMMASO MARCHIGNOLI, EMMA PEREZ SEQUEDA, MIREIA REYES VALENCIANO, KHEVYN SIGISMONDI, CECILIA TORRES MORILLO

Ballet de l’Opéra national de Bordeaux : MARINI DA SILVA VIANNA, VANESSA FEUILLATTE, ANNA GUÉHO, RYOTA HASEGAWA, ALICE LELOUP, RIKU OTA, OLEG ROGACHEV, AHYUN SHIN, CLARA SPITZ, TANGUI TRÉVINAL

Orchestre de chambre de Paris

Co-réalisation Théâtre du Châtelet et Théâtre de la Ville-Paris