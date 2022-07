Naissance d’un géant de l’internet depuis l’espace : le mariage entre Eutelsat et OneWeb en cinq questions

La course aux étoiles est relancée et une entreprise française en prend la tête. Comme il l'a confirmé lundi, l'opérateur français de satellites Eutelsat est en discussion pour fusionner avec le britannique OneWeb, dont il est le deuxième actionnaire après le groupe indien Bharti Global. L’objectif est affiché : entrer ensemble sur le marché de l’internet à haut débit depuis l’espace et tenter de faire de l’ombre au projet Starlink, porté par la société Space X de l’américain Elon Musk. OneWeb possède déjà une belle constellation de 428 satellites, le déploiement doit se terminer d'ici la fin 2022.

Qui sont Eutelsat et OneWeb ?

Il y a d’un côté Eutelsat, l’un des principaux opérateurs spatiaux, fondé à la fin des années 70. Avec ses 35 satellites situés à 36.000 kilomètres de la Terre, l'opérateur français permet la diffusion de 7.000 chaînes de télévision à 274 millions de foyers du monde entier . Il fournit également de l’internet à haut débit.

De l’autre, l’entreprise OneWeb, créée en 2014, est spécialisée dans la diffusion de l’internet depuis l’espace. Déjà 428 de ses satellites sont déployés en orbite basse, à quelques centaines de kilomètres d’altitude. OneWeb espère achever le déploiement de ses 648 satellites à la fin de l’année. La société fournit déjà de l’Internet à haut débit à des entreprises, des gouvernements et des collectivités locales dans le nord de l’Europe, au Royaume-Uni, en Alaska et au Canada. À la différence de Starlink et Kuiper (la constellation d’Amazon, voir plus bas dans l'article), OneWeb ne proposera aucun service aux particuliers.

Pourquoi ce mariage ?

D’une certaine manière, ce rapprochement est logique. Eutelsat possédait déjà 23% du capital de OneWeb. La distribution d’internet à haut-débit est un marché en "plein essor", "estimé à 16 milliards de dollars à horizon 2030" d’après le communiqué d’Eutelsat publié lundi. Toutefois, même si l’accord entre OneWeb et Eutelsat est en bonne voie, il n’est pas encore certain qu'il aboutisse.

L’internet depuis l’espace, à quoi ça sert ?

Avoir du réseau internet, peu importe où vous êtes, en montagne, dans une profonde vallée, au milieu du désert, de la mer ou en zone rurale : voici la promesse de l’internet spatial. Alors que la 5G se développe sur nos mobiles, que nous utilisons de plus en plus nos téléphones et objets connectés, cet internet spatial permet d’avoir à la fois du très haut débit et un très faible temps de latence. Les besoins sont immenses.

Comment ça marche ?

Ces satellites sont beaucoup plus près de la Terre, et même visibles à l’œil nu les nuits d’été, car ils sont placés à distance comprise entre 550 kilomètres et 1.200 kilomètres d’altitude. Jusque-là utilisés, les engins en orbite géostationnaire sont à plus de 35.000 km d'altitude. S'ils promettent des débits trois à cinq fois supérieurs à ceux de l'ADSL, cet éloignement fait qu'ils ne peuvent pas atteindre les performances de la fibre, et sont handicapés par le délai entre la commande et l'exécution de la requête.

Pour recevoir la connexion internet transmise par Starlink par exemple, il suffit de placer une parabole dans son jardin . En revanche, ces nouveaux satellites sont bien plus vulnérables que les géostationnaires avec une durée de vie moindre, comme l'a montré la perte de plusieurs dizaines d'engins Starlink après un orage magnétique en février dernier. Conséquence, "il faudra constamment les remplacer" affirme plusieurs spécialistes interrogés par l’AFP, avec le risque de "multiplier" également les débris spatiaux. Selon Le Monde , "les communications par satellites représentent moins de 1% du marché mondial du transport de la donnée".

Qui seront les concurrents de ce mastodonte ?

La concurrence est déjà rude. Celui qui est le plus avancé est incontestablement le réseau satellite Starlink, du magnat Elon Musk. Plus de la moitié des 4.408 satellites de sa constellation ont déjà été déployés. Il en souhaite 42.000 à terme. Le service fonctionne déjà dans plusieurs pays, comme en Ukraine , où Starlink est devenu l’un des seuls moyens de rester connecté.

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, veut lui aussi développer l’internet spatial, avec le projet Kuiper. L’objectif est d’envoyer 3.236 satellites. Bezos va s’appuyer sur son lanceur de satellites Blue Origin , mais pas seulement. Arianespace se chargera de 18 lancements en Europe. Des prototypes seront lancés d’ici la fin de l’année.

Parmi les autres projets, le chinois Guowang compte aussi lancer une méga constellation 13.000 satellites rappelle le site SpaceNews . Les Emirats Arabes Unis veulent aussi être de la partie , comme le canadien Telesat . En Europe, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a plusieurs fois exprimé son intention de créer une constellation de satellites européenne. Un appel d’offres a été lancé. Son budget est estimé à six milliards d’euros. Une mise en service est envisagée dès 2024, puis un déploiement complet pour 2028 .