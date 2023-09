"Name and shame" : la Défenseure des droits pointe du doigt Leroy Merlin dans un cas de discrimination

C'est une affaire que la Défenseure des droits avait déjà évoquée sur un plateau de télévision, mais sans nommer l'entreprise qui était concernée. Faute de réponse satisfaisante de l'entreprise en question, l'institution a fait usage de son "ultime pouvoir", qui l'autorise à rendre public un dossier et le nom de l'entreprise visée.

C'est donc la chaîne de magasins Leroy Merlin qui fait l'objet de ce rapport publié ce mardi au Journal Officiel, dans le cadre d'une procédure entamée en janvier 2022, une affaire de discrimination concernant deux salariés en couple, dont la situation de famille aurait causé des mesures discriminatoires de l'employeur. Contactée par France Inter, la chaîne de magasin n'a pas donné suite.

Publicité

Aucun jour de repos en commun

Les plaignants, qui sont nommés X et Y, affirment que l'attitude de leur employeur a changé le jour où X, testé positif au Covid, a donné le nom de son compagnon, Y, dans une liste de cas contacts. Monsieur X était alors employé en CDI depuis 2018, et monsieur Y avait intégré le même service en 2021 – ils étaient déjà en couple, mais l'entreprise n'était pas au courant de leur relation au moment du recrutement de monsieur Y.

"Les réclamants indiquent qu'à la reprise de leur poste, ils auraient constaté que leurs plannings avaient été modifiés de telle manière à ce qu'ils n'aient jamais un jour de repos en commun (...) Un responsable leur aurait dit que le fait qu'ils travaillent dans le même service était "hors procédure"", peut-on lire dans le rapport. "Une responsable m'a dit mot pour mot qu'elle éclaterait nos plannings vu que nous étions ensemble", a ajouté monsieur Y. Le salarié en CDI, après avoir demandé une mutation puis une rupture conventionnelle, a abandonné son poste ; son compagnon en CDD, quant à lui, n'a pas été reconduit.

Leroy Merlin n'a pas donné suite aux recommandations

En réaction aux demandes du Défenseur des droits, la société "n'a pas contesté avoir pris en compte la situation de famille de MM. X et Y, expliquant s'être fondée sur un usage interne consistant à ne pas faire travailler ensemble au service client des salariés ayant un lien de parenté ou en couple". Plus tard, elle a reconnu que "il n'existe aucune règle ou directive (..) interdisant pour deux salariés entretenant une relation de travailler sur le même lieu de travail au même moment".

En novembre 2022, la Défenseure des droits a donc enjoint l'entreprise de proposer une "juste réparation" du préjudice des réquérents et une modification de ses usages pour respecter le principe de non-discrimination. "Par courrier en date du 5 janvier 2023, la société Leroy Merlin n'a pas souhaité donner suite à ces recommandations et a considéré que loin d'être une mesure discriminatoire, le fait d'éviter de ne pas planifier simultanément deux collaborateurs entretenant une relation sur le même poste s'inscrit dans une démarche à deux niveaux", à la fois un niveau RH et "un acte managérial de bon sens". L'entreprise a aussi reproché aux salariés de ne pas avoir informé la direction de leur relation dès le début. "Les salariés n'ont aucune obligation de préciser la teneur de la relation", répond la Défenseure des droits.

"La situation où les organismes n'appliquent pas les recommandations sont rares. Leroy Merlin ne reconnaît pas la discrimination. La justification de distinction entre les salariés n'est pas suffisante", a par ailleurs analysé Claire Hédon, la Défenseure des droits, qui dans ce rapport "constate que MM. X et Y ont été victimes de mesures discriminatoires", et recommande à nouveau à Leroy Merlin de réagir "dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente".