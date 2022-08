Nancy, Le livre sur la place du 9 au 11 septembre 2022

Devenu, au fil des années, le premier grand Salon de la rentrée littéraire, le Livre sur la Place rassemble aujourd’hui sous le chapiteau installé Place de la Carrière plus de 550 auteurs et près de 170 000 visiteurs durant 3 jours.

La 44e édition du Livre sur la place vous donne rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 2022 avec Didier Decoin, Président cette année. Président de l’Académie Goncourt et prix Goncourt lui-même, Didier Decoin est un journaliste, écrivain et scénariste français né en 1945.

►►► France Inter accompagne le grand rendez-vous littéraire de l’année et installe deux de ses émissions au cœur de l’événement pour fêter le livre et ses lecteurs en public et en direct de l’Opéra national de Lorraine :

Vendredi 9 septembre à 17h : C’est encore nous (l’émission Par Jupiter ! rebaptisée) avec l'équipe de chroniqueurs de Charline Vanhoenacker

Vendredi 9 septembre à 20h15 : Le masque et la plume de Jérôme Garcin entouré des chroniqueurs emblématiques de l’émission,

Livre sur la Place Nancy - Ville de Nancy

Cette 44ème édition confirme le choix de la diversité, de l’humanité et de la curiosité à travers une programmation résolument tournée vers l’autre. Dialogues inédits, croisements, passages de frontières - physiques, géographiques, morales - lieux insolites, découvertes… Un vaste choix pour vous permettre de rencontrer les auteurs, tant nationaux qu’internationaux, que vous aimez, mais aussi de vous laisser surprendre.

Vous pourrez ainsi assister à des duos, des rencontres intimes, privilégiées et inédites. Ils se connaissent ou se rencontrent pour la première fois, leur univers est proche ou au contraire totalement différent, ils rêvaient de se croiser… Les auteurs ont accepté de dialoguer ensemble. Michel Bussi et Nathan Devers, les sœurs Nothomb, Amélie et Juliette, Mathieu Malzieu et Olivia Ruiz ou encore Thierry Beinstingel et Céline Righi, Bernard Minier et Franck Thilliez… et bien d’autres !

Un regard critique sur le monde… De quelles armes disposent les écrivains pour rendre compte, analyser, parfois dénoncer ? Ils bouleversent les idées reçues, dérangent le lecteur, l’incitent à remettre en cause les lieux communs. Des débats ou entretiens qui permettent de questionner le monde à travers la vision des écrivains… A travers des thèmes tels que En voie de disparition, Cabu la rafle du Vel d’hiv, L’étranger et la révolte, vous pourrez rencontrer des auteurs comme Eric Fottorino, Abd Al Malik, Patrick Chamoiseau, Emmanuel Carrère, Sybille Grimbert…

De grands moments vous seront proposés pour partager une heure avec un auteur : Tatiana de Rosnay, Léonora Miano, Lola Lafon, Christophe Ono-Dit-Biot, Jean Teulé…

Ainsi que des lectures avec Des mots d’Ukraine par Ella Yevtushenko et Bruno Doucet, Lio et les contes de Clarice Lispector, La pêche du jour d’Eric Fottorino lue par Jacques Weber et Lola Blanchard et en clôture, Joann Sfar et Laure Calamy.

Denis Mukwege sera également présent. Il recevra au Livre sur la Place la mention spéciale Étranger à l’occasion de la 20ème édition du Prix Livre et Droits Humains pour son livre La force des femmes (Gallimard) dans lequel il retrace le combat de toute une vie. On le surnomme "l'homme qui répare les femmes" ou "Docteur Miracle", le docteur Denis Mukwege lutte depuis plusieurs décennies contre les violences sexuelles infligées aux femmes dans son pays, le Congo.

Le Livre sur la place c’est aussi des avant-premières (Louis Bertignac), des prolongations (André Manoukian), une programmation familiale au Petit palais, des prix…

