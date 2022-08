Nancy Pelosi à Taïwan : trois questions pour comprendre la crise avec la Chine

Les Etats-Unis devront "payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine" si... Telle était la teneur de l'avertissement de la diplomatie chinoise ce mardi alors que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée mardi après-midi à Taïwan dans le cadre d'une tournée asiatique dans la région. Une mise en garde très sérieuse de la part de Pékin qui considérerait la visite d'un haut responsable de l'administration américaine comme une forme de reconnaissance de la souveraineté de Taipei sur le territoire que la Chine considère comme le sien depuis toujours.

La Maison Blanche, de son côté, estime que Nancy Pelosi "a le droit de visiter Taïwan". Les autorités taïwanaises, face aux menaces de représailles chinoises sous la forme d'exercices militaires et de démonstrations de force, disent préparer "méticuleusement plusieurs plans et les troupes adéquates seront déployées pour répondre (...) à la menace posée par l'ennemi". Pourquoi une telle situation et quels sont les risques de voir s'ouvrir une nouvelle guerre ? Voici trois questions pour comprendre les enjeux.

Publicité

À réécouter : Nancy Pelosi à Taïwan ? Écouter plus tard écouter 3 min

Pourquoi Pékin revendique le territoire ?

Le conflit qui oppose les gouvernements chinois et taïwanais n'est pas récent. Plusieurs épisodes, la première guerre sino-japonaise à la fin du XIXe siècle qui voit l'île cédée au Japon, la révolution chinoise de 1911 qui conduit à la chute de l'Empire des Qing l'année suivante, la guerre civile chinoise entre nationalistes et communistes de 1927 à 1949 ou encore la défaite du Japon lors de la seconde guerre mondiale, ont amené à cette situation tendue.

Après la révolution, la Chine est divisée, sans autorité centrale et embourbée dans un conflit entre seigneurs de guerre. Le Kuomintang, le parti nationaliste chinois et son armée révolutionnaire dirigée par Tchang Kaï-chek, impose par la force un retour à la stabilité en faisant mettre genou à terre aux seigneurs de guerre et aux communistes. On parle de "République de Chine" le régime qui remplace l'Empire à partir de 1912, même si l'instabilité et la corruption, dans les faits, en font une dictature.

Mais à la fin de la Seconde guerre mondiale, après huit années de guerre ouverte avec le Japon, entraîne la capitulation des troupes japonaises, avec pour effet leur départ des territoires de la Chine continentale et de Taiwan. Nationalistes et communistes (renforcés par la guerre contre le Japon) s'opposent à nouveau, et cette fois-ci, "c'est l'armée rouge qui l'emporte avec l'aide des Soviétiques".

Après la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, le Kuomintang et tout le régime de la République de Chine trouve alors refuge sur l'île de Taïwan, pour ce qui est censé être un repli temporaire. Les deux entités politiques rivales revendiquent l'autorité et la souveraineté de toute la nation chinoise. Tchang Kaï-chek (re)prend le titre de président à vie, avec le soutien constant des Etats-Unis, et dirige d'une main de fer et avec terreur le régime.

Dès 1971, le vote d'une résolution de l'ONU complique les choses pour la République de Chine. La Chine communiste est intégrée comme membre des Nations unies, et son gouvernement officiellement reconnu comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'ONU. Aux yeux de Pékin, le territoire de Taïwan constitue depuis plus de 70 ans la 23e province chinoise.

Manifestation de soutien aux hongkongais à Taipei en 2020. © AFP - Ceng Shou Yi / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Après la mort de Tchang Kaï-chek en 1978, les ambitions de reconquérir le territoire continental s'estompent à mesure que l'île s'ouvre à la démocratie, mais dès lors, la question du statut de Taïwan se pose sans trouver réponse. Depuis 1991, Taipei réclame son retour comme membre de l'ONU, sans succès. C'est un état souverain, sans pour autant être indépendant, n'étant officiellement reconnu comme tel que par treize (petits) pays. La population taïwanaise est partagée entre statu quo et revendication de son indépendance par crainte de représailles directes. Il faut dire que la Chine entretient cette peur par des moments de tensions réguliers entre Pékin et Taipei, avec démonstrations militaires et tirs de missiles. L'arrivée de Xi Jinping au pouvoir a d'ailleurs renforcé ces tensions, ce n'excluant "pas le recours à la force" pour réunifier la Chine.

Quelle est la position américaine ?

Les Etats-Unis sont un soutien de longue date des autorités taiwanaises, y voyant un interlocuteur stratégique face à la Chine et son régime. Mais jamais Washington n'a pour autant reconnu quelconque indépendance. Cette position a un nom : "ambiguïté stratégique". Officiellement, les Etats-Unis ne reconnaissent qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin. Parallèlement, les Américains offrent à Taïwan un soutien militaire pour se défendre en cas d'agression, sans que cela ne conduise à une reconnaissance formelle de son régime. Toute la question étant de savoir si ce soutien se transformerait un jour, en cas d'attaque de la Chine, a un engagement plus poussé des Etats-Unis, surtout aujourd'hui dans le contexte de froid entre Pékin et Washington et des marques de soutien appuyées de Joe Biden à Taipei.

Avec la possible visite d'une haute représentante des Etats-Unis comme Nancy Pelosi, marche sur une ligne de crête. "Il n'y a pas de raison pour que Pékin fasse de cette visite, qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date, une forme de crise", insiste de le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, tout en sachant bien la portée symbolique d'un tel voyage. D'autant que la dernière visite sur l'île d'un haut responsable américain remonte à 1997 et que Nancy Pelosi a déjà montré son opposition à Pékin, lorsqu'en 1991 elle a déployé sur la place Tian'anmen aux côté d'autres élus américains une banderole en hommage aux victimes du massacre.

Arrivée à Taïwan ce mardi, la désormais présidente de la Chambre des représentants, a affirmé que son voyage témoigne du "soutien inconditionnel" des Etats-Unis, tout en assurant que cela ne ne contrevient "d'aucune façon" à la position américaine vis-à-vis de la Chine. Mais Pékin ne l'entend pas de cette façon. Peu après la confirmation de la présence de Nancy Pelosi sur le territoire, le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé une attitude "extrêmement dangereuse" des Etats-Unis, qui consisterait à "déformer, obscurcir et vider de tout sens le principe d'une seule Chine, d'intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d'encourager les activités séparatistes de Taïwan."

Quel est le niveau de menace ?

Une guerre semble peu probable entre la Chine et Taïwan de l'avis des experts aujourd'hui, même si la course à l'armement a été relancée par les autorités chinoises et américaines ces dernières années, dans des capacités qui inquiètent Washington. Le risque de mesures de rétorsion de la part de Pékin est toutefois bien réel, que ce soit de manière diplomatique, économique et militaire dans une certaine mesure. Les autorités taïwanaises entretiennent depuis les années 80 des relations diplomatiques avec leurs homologues chinois, des relations commerciales également.

Mais depuis toujours, tout mot d'un dirigeant taïwanais jugé "de travers" ou "inopportun" par Pékin, ou tout élan de reconnaissance trop prononcé de la part des Etats-Unis, entraîne régulièrement des réactions militaires de la part de la Chine. Que ce soit des exercices militaires en mer et dans l'espace aérien autour de l'île, ou plus grave, comme en 1996 avec la crise qui a conduit à des tirs de missiles chinois au large de Taïwan et au déploiement par les Etats-Unis de deux porte-avions nucléaires dans la zone. En réaction à l'arrivée de Nancy Pelosi, la Chine promet d'ailleurs des "actions militaires ciblées".

Actuellement, les tensions entre la Chine et Taïwan sont au plus haut. Pékin a organisé le 30 juillet des exercices militaires à balles réelles au large de ses côtes, a une centaine de kilomètres à peine de l'île. Ce à quoi les autorités taïwanaises ont répondu par des exercices d'entraînement. La population taïwanaise, 24 millions d'habitants, se prépare au pire : formation au maniement des armes et à la défense civile, formation aux premiers secours, cours de guérilla urbaine, etc... Le scénario de ces dernières simulations de crise -1800 personnes mobilisées- était basé sur l'invasion russe en Ukraine. Dès mars dernier, les Taïwanais ont observé inquiets la façon dont Moscou, allié de Pékin, a pu mettre à l'œuvre son ambition de réunification avec son voisin, jadis territoire de la grande Russie.