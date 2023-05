Naoki Yoshida : "Final Fantasy XVI, c'est comme jouer à un blockbuster d'Hollywood"

Naoki Yoshida est une sorte de héros pour son entreprise Square Enix et pour les amateurs de jeux vidéo. À tout juste 50 ans, il a travaillé sur deux séries cultes du développeur japonais : "Dragon Quest" et "Final Fantasy". En 2013, il a même piloté le sauvetage de "Final Fantasy XIV", un épisode très critiqué à sa sortie devenu, sous sa direction, l'un des MMORPG les plus joués au monde (avec 27 millions de comptes créés).

En 2015, auréolé de ce succès, on lui confie la production du seizième épisode de la saga. Près de huit ans plus tard, le jeu est terminé et sortira sur PlayStation 5 le 22 juin. Épique et flamboyant, il s'annonce comme déjà un jeu majeur, capable de convaincre aussi bien les fans que ceux qui découvrent la série "Final Fantasy"... En tout cas, c'est l'objectif de Naoki Yoshida, qui a accepté de répondre à nos questions lors de son passage à Paris.

FRANCE INTER : Qu’est-ce que ça fait de voir enfin la ligne d’arrivée d'un aussi long projet ?

NAOKI YOSHIDA : "Il y a encore beaucoup à faire : la promotion du jeu, les interviews avec les médias, des bandes-annonces à réaliser et toutes sortes de choses... Mais je vois enfin la lumière au bout du tunnel ! Il y a quelques années, c’était encore très sombre, on ne savait pas trop où nous allions. Mais maintenant qu’on a vu la lumière, il n’y a plus qu’un dernier sprint avant d’arriver au bout. Donc pour moi… Rien n’est terminé.

C’est même la partie la plus importante, selon moi. Mon boulot, en tant que producteur, c’est de transmettre toutes les informations aux joueurs du monde entier, de leur expliquer ce qu’est "Final Fantasy XVI", et pourquoi ça vaut le coup qu’ils y jouent, à quel point c’est une superbe expérience. Je dois m’assurer que les joueurs soient enthousiastes à l’idée d’essayer le jeu ! J’ai vu l’équipe de développement travailler très dur ces dernières années, et mon rôle, c’est de le dire au monde, de leur parler de ce travail incroyable qui a été réalisé. Je ne peux pas me reposer, il faut que je continue ! Même après la sortie, mon travail est loin d’être terminé."

Le précédent jeu, "Final Fantasy XV", promettait une expérience “pour les fans comme pour les nouveaux venus”, est-ce ce que vous aviez en tête aussi pour cet épisode ?

"C’est exactement ce qu’on voulait faire nous aussi. Et d’ailleurs, ça ne concerne pas que le XV ou le XVI : "Final Fantasy" est une série assez unique, car même s’il y a des épisodes numérotés, chaque jeu propose des personnages différents, un monde différent, une histoire différente. Et c’est valable aussi pour "Final Fantasy XVI". Pour ceux qui n’ont jamais joué à un épisode de la série, il n’est pas du tout nécessaire de savoir quoi que ce soit sur les jeux précédents, vous pouvez quand même apprécier le jeu à 100 %, voire 120 %. Ce qu’on espère, c’est que les joueurs qui essaieront "Final Fantasy XVI" s’en serviront comme porte d’entrée pour découvrir d’autres épisodes : s’ils adorent le XVI, avec un peu de chance ils auront aussi envie de remonter le temps pour voir s’ils aimeraient les précédents.

Mais pour les fans de la série, “Final Fantasy XVI” est un Final Fantasy à part entière, avec des éléments qui vont ravir les amateurs des épisodes précédents. Eux aussi pourront en profiter à 120 % !

Et bien entendu, je suis obligé de le dire : si vous aimez le XVI, que c’est votre premier jeu Final Fantasy, alors vous devriez jouer à Final Fantasy XIV [l'autre épisode qu'il produit, NDLR] juste après."

Les jeux Final Fantasy sont connus pour proposer des personnages et des histoires très élaborés. Comment fait-on pour rendre des personnages de jeu vidéo attachants ?

"Tout dépend du personnage. Mais ce qu’on a essayé d’éviter, c’est de définir les personnages immédiatement, dès la première scène où on les découvre. Selon nous, c’est impossible de définir un personnage en une seule scène. Ce qui nous intéresse, c’est comment ce personnage évolue, et ce qu’on va apprendre sur lui progressivement, à travers des interactions multiples. Dans le jeu, on voulait essayer de montrer à quel point chaque personnage est complexe, à travers les interactions successives qu’il a avec Clive [le héros de "Final Fantasy XVI", NDLR], sans jamais dire clairement : “Regardez, voilà quel genre de personne c’est !” L’idée, c’est plutôt d’en apprendre petit à petit, de découvrir leurs nuances, leur profondeur au fur et à mesure que l’on progresse dans le jeu.

"Final Fantasy XVI " proposera lui aussi une galerie de personnages attachants - Square Enix

D’un autre côté, les scénaristes eux-mêmes ont ajouté des petites touches qui définissent tel ou tel personnage, dans des petits morceaux de dialogue. Chaque réplique va avoir un sens plus profond, qui vous dira quelque chose sur celui ou celle qui la prononce. Par exemple, dans une des premières scènes, vous découvrez le personnage de Hugo, qui lance [il imite une grosse voix grave] : “Ce petit jeu est terminé”. C’est une toute petite phrase, mais elle vous en dit beaucoup sur ce qu’est Hugo, quel est son objectif. On réalise quel genre de personnage il est à travers ces quelques mots. Les scénaristes ont choisi ce morceau de dialogue pour ajouter une pièce à l’histoire.

C’est la même chose avec l’équipe chargée de la réalisation des scènes cinématiques : chaque angle de caméra, chaque expression du visage, vise à vous indiquer à qui vous avez affaire."

Comment décririez-vous “Final Fantasy XVI”, et plus largement la série Final Fantasy, à quelqu’un qui n’y aurait jamais joué ?

"Pour faire court, je lui dirais que jouer à “Final Fantasy XVI”, c’est comme jouer à un blockbuster d’Hollywood. Et s’il me disait “OK, mais c’est le seizième épisode ! Et les autres ?”, là, je répondrais : “Ne vous embêtez pas avec les précédents, notre jeu n’est pas connecté aux autres jeux, vous n’avez pas besoin de les connaître pour apprécier cet épisode.” Et je pense que c’est tout ce qu’il y a à dire !

Ce qui compte, c’est de lancer cette conversation : ne pas essayer de parler à tout le monde de tous les jeux, mais commencer par parler de “Final Fantasy XVI”. Expliquer que ça consiste tout simplement à interagir directement avec un blockbuster hollywoodien. Et après, s’ils ont envie d’en savoir plus, là, on peut commencer à parler des autres jeux. Mais il faut en parler épisode par épisode, puisqu’ils sont tous différents !"

Comment fait-on pour développer un jeu cohérent dans une série où chaque épisode est si différent des autres ?

"Tout repose sur la créativité. Pour “Dragon Quest” [une autre série de jeux de rôles japonais célèbre sur laquelle Yoshida a travaillé, NDLR], il faut faire avec un cahier des charges précis, il faut qu’on retrouve des éléments qui font qu’on a l’impression de jouer à un épisode de “Dragon Quest”, tout en utilisant les quelques espaces de liberté pour enthousiasmer les joueurs.

Pour “Final Fantasy”, il y a encore plus de liberté, puisque les développeurs peuvent créer à peu près tout ce qu’ils veulent. Mais ça a un effet pervers pour les fans, qu’on entraîne dans plein de directions différentes : ils ne savent jamais à quoi s’attendre, et ça peut être déroutant ! C’est pour ça qu’on a moins la sensation de jouer à une série de jeux, comme pour "Dragon Quest", car chaque jeu est vraiment indépendant et unique. D’ailleurs plutôt que des fans de la série "Final Fantasy", vous allez souvent trouver des fans d’un épisode en particulier."

Le jeu mise beaucoup sur ses séquences spectaculaires, notamment les affrontements avec les Primordiaux, des créatures gigantesques - Square Enix

Et justement, quel est votre épisode préféré (à l’exception des XIV et XVI, évidemment) ?

"[Rires] Il y en a plusieurs. En tant que développeur, celui qui m’a le plus marqué, c’est le tout premier épisode. Je me souviens encore de cette expérience presque cinématographique : on lançait le jeu, on jouait quelques minutes, et c’est seulement après avoir joué un moment qu’on voyait apparaître le titre du jeu et le logo. Pas au début, mais seulement après avoir joué ! Ça m’a beaucoup inspiré. Et vous verrez que dans "Final Fantasy XVI", il faut jouer au prologue pendant une heure ou deux, avant d’enfin voir apparaître le logo du jeu. Je voulais recréer cette sensation, cette expérience qui m’avait époustouflé.

Du point de vue du game design, “Final Fantasy III” est mon préféré. C’est la première fois qu’un "Final Fantasy" avait vraiment l’air complet en tant que jeu. Et enfin, du point de vue de la réalisation, il y a eu cette révolution visuelle qu’était “Final Fantasy VII”. Impossible de ne pas le citer dans ma liste."