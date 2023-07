Narendra Modi invité d'honneur d'Emmanuel Macron, un enjeu stratégique et économique

Pour recevoir Narendra Modi, Emmanuel Macron a mis les petits plats dans les grands. Tapis rouge à la descente de l'avion jeudi matin, accueil à la sortie de l'avion par Élisabeth Borne, places de choix pour assister au défilé militaire du 14-Juillet, et dîner officiel à l'intérieur du musée du Louvre avec 200 convives... Il faut dire que le Premier ministre indien est un interlocuteur de premier plan pour la France : 25 ans de partenariat stratégique lient les deux pays (en plus d'une histoire commune), en particulier dans le domaine de l'armement, une des spécialités industrielles françaises.

Un accord de principe pour acheter 26 Rafales

Troisième exportateur d'armes dans le monde, la France peut difficilement se passer de son client indien : en 2022, 30 % des ventes d'armes françaises partaient vers l'Inde . C'est le premier marché mondial pour la production française, et le premier importateur d'armes au monde , selon les chiffres du SIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

La visite officielle de Narendra Modi porte d'ailleurs déjà ses fruits : l'Inde a donné son feu vert de principe, ce jeudi, à l'**achat de 26 avions de combat auprès de Dassault Aviation. Mais aussi à la construction par une entreprise indienne, et une autre française, de trois sous-marins de classe Scorpène. Les avions français sont un des piliers de la défense indienne depuis quatre décennies.

La France est "l'un de [nos] principaux partenaires mondiaux", assure le Premier ministre indien dans un entretien au journal Les Échos. Il voit chez les deux pays "un même désir d'autonomie stratégique". "Nos deux pays sont profondément attachés au droit international et nous voulons que le monde soit multipolaire", ajoute-t-il. "La France et l'Inde sont les deux principales puissances riveraines de l'Océan indien. Notre partenariat est donc vital pour la paix et la stabilité de la région indo-pacifique que nous voulons libre, ouverte, inclusive, sûre et stable."

Paris souhaite être une puissance d'équilibre, un pont entre le monde occidental et le reste. De son côté, New Delhi prône le multi-alignement. Quitte parfois à risquer des tensions : l'Inde continue par exemple de coopérer avec la Russie, malgré la guerre Ukraine.

Les "affaires internes indiennes" ne sont pas au menu

Les discussions entre Narendra Modi et Emmanuel Macron devraient porter sur divers sujets géopolitiques : "Coopération sécuritaire, spatiale, nucléaire civil, technologie, anti-terrorisme, cybersécurité, changement climatique, énergies renouvelables...", détaille le secrétaire indien aux Affaires étrangères Vinay Kwarta. L'Inde est une puissance nucléaire, et l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. C'est aussi un pays de plus en plus influent sur la scène internationale (elle assure d'ailleurs actuellement la présidence du G20), incontournable y compris pour les États-Unis. Washington avait d'ailleurs aussi accueilli Narendra Modi avec les honneurs il y a quelques semaines.

Soucieuse de préserver de bonnes relations avec cet influent partenaire, la France se garde bien de commenter "les affaires internes indiennes". Notamment les critiques autour du Premier ministre Narendra Modi, accusé de "dérives autoritaires". Dans une tribune publiée par L'Humanité, les signataires dénoncent un "gouvernement nationaliste", qui "n'a cessé de porter atteinte aux droits humains et à la démocratie" depuis son arrivée au pouvoir.