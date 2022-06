Natation : la jeune génération française veut retrouver les sommets pour les Jeux olympiques 2024

Ils sont les espoirs de la natation française pour les Jeux olympiques qui se déroulent dans deux ans à Paris. Les "Gavroches 2024". C'est comme ça que l'on appelle ces jeunes nageurs français qui, pour certains, brillent en ce moment aux mondiaux de Budapest. Ils et elles ont entre 20 et 23 ans. Certains ramènent déjà plusieurs médailles dans leur valise. De quoi rêver d'autres podiums à domicile, aux JO 2024. Revue d’effectif de cette jeunesse talentueuse.

Léon Marchand a fait le pari gagnant de partir aux Etats-Unis pour s'entraîner avec Bob Bowman (à gauche) © Radio France - Jérôme Val

Léon Marchand (médailles d'or sur les 200 et 400m 4 nages, médaille d'argent sur le 200m papillon) : déjà dans la cour des grands

Il était une promesse, il a confirmé : Léon Marchand a éclaboussé de sa classe ces championnats du monde et s’est révélé au monde entier. À 20 ans, il fait preuve d’une étonnante maturité et d’une grande résistance à la pression. Formé au club des Dauphins de Toulouse, il a choisi de partir l’été dernier, après les JO de Tokyo, aux États-Unis pour s’entraîner avec Bob Bowman, celui a façonné Michael Phelps, le sportif le plus titré des jeux avec ses 23 médailles d’or. Cette collaboration porte ses fruits d’entrée et ce n’est pas fini.

Publicité

Pour ses premiers championnats du monde, avec ses trois médailles, il devient le premier nageur français à remporter trois médailles lors d'une seule et même édition. Son rêve, répète son entourage, c’est maintenant 2024 et les JO à Paris.

"Ces victoires, ça ne change pas grand-chose pour moi. C’est juste que je me fais de plus en plus confiance. J’arrive à gérer le stress et c’est juste kiffant de faire toutes ces courses. Je travaille avec un préparateur mental depuis un an et demi et on a mis pas mal de choses en place en vue de Paris 2024. C’est le moment où il y aura le plus d’attentes et de pression. J’essaye de m’adapter. Maintenant, le stress me permet de nager plus vite. On met des choses en place pour que je sois performant au bon moment, c’est-à-dire en finale aux Jeux à Paris."

Maxime Grousset (médaille d’argent sur le 100m nage libre) : le puncheur

Maxime Grousset n’a pas choisi la facilité : le 100m nage libre, la distance reine de la natation, la course des costauds. Le Calédonien passé par la piscine d’Amiens a fait une entrée remarquée au haut-niveau à l’été 2021 lors des Jeux Olympiques de Tokyo où il prend la 4ème place, derrière notamment l’intouchable Américain Caeleb Dressel. Depuis, Maxime Grousset confirme et voit désormais plus loin.

"Même s’il y a une grosse densité sur cette distance, j’ai envie d’être le meilleur. Aux JO de Tokyo, c’était une super course, j’ai adoré cette finale. Le 100m, ce n’est pas une science exacte. Je peux ne pas réussir, je peux exceller. Mais je ferai tout ce qui est en mon possible pour être le meilleur. Depuis que je suis tout petit, j’ai cette envie de gagner. Vice-champion du monde, je vais me satisfaire de ça et peut-être que dans deux ans, ça sera mieux."

Analia Pigree (médaille de bronze sur le 50m dos) : une première historique

Jamais une nageuse française n’était montée sur un podium mondial sur le 50m dos. C’est chose faite avec Analia Pigrée. La Guyanaise de 20 ans veut croire que cette médaille marque le "début de sa carrière". Elle raconte aussi sa "fierté" après une jeunesse passée loin de chez elle. Elle a intégré le centre de haut-niveau de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, à l’âge de 16 ans. Licenciée à Canet-en-Roussillon, elle espère suivre la trace de sa glorieuse aînée, Malila Metella, vice-championne olympique du 100m nage libre en 2004, elle-aussi originaire de Guyane… à condition de passer sur le 100m dos : le 50m dos n’est pas une distance olympique.

"Je ne suis pas quelqu’un qui stresse. C’est sûr que maintenant, j’ai un nouveau statut. Au début, c’est un peu dur car je n’ai pas l’habitude des médias et de tout ça. Je n’en voulais pas trop. Je veux nager vite mais dans mon coin, je veux gagner des médailles mais dans mon coin. Maintenant, ça va, je me suis appropriée ce statut et finalement, j’aime bien. Je ne suis pas encore au niveau de Malia Metella mais j’essaye de l’atteindre. C’est pour ça que je fais ce sport."

Emma Terebo (5ème de la finale du 100m dos) : une éclosion tardive

Emma Terebo a déjà 23 ans mais sa carrière ne fait que commencer. La Calédonienne a fait le choix, il y a quatre ans, de partir aux États-Unis pour ses études avant de revenir à la natation en septembre dernier. Cette fois, elle a tourné le dos à ses études qu’elle espère reprendre dans quelques semaines (elle va suivre un master en management). Emma Terebo a intégré l’INSEP, l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance à Paris. Championne de France à Limoges en avril dernier sur le 100 m dos, son pari est réussi : elle dispute ses premiers championnats du monde.

"Mon parcours est assez atypique. Je me dis que la natation et tout ce qui se passe maintenant, c’est un peu du bonus. C’est pour ça que je ne me prends pas trop la tête. Je n’aurais pas pu me mettre autant dans la natation avant de partir aux Etats-Unis. Je n’étais pas assez mature pour avoir un projet aussi sérieux en natation. C’est ma première sélection en équipe de France mais j’ai 23 ans et beaucoup d’expérience en dehors de la natation. Ça me fait relativiser."

Yohann Ndoye-Brouard (4ème au 100m dos) : la force tranquille

Yohann Ndoye-Brouard est une valeur sûre de la natation française © Radio France - Jérôme Val

Son mètre 96 en impose : Yohann Ndoye-Brouard a un gabarit qu’on ne rate pas et une envergure de bras qui lui permet de rêver en grand à Paris 2024. Après une première expérience olympique contrariée aux JO de Tokyo (il a été disqualifié pour avoir heurté le mur, aveuglé par les spots), il mesure le travail qui lui reste à accomplir jusqu’à 2024. "104 semaines", s’amuse-t-il à calculer. Formé à Annecy sous les ordres de sa mère, Vanessa Brouard, il s’entraîne désormais à l’INSEP.

"Je n’ai pas eu l’occasion de m’exprimer à Tokyo. J’espère faire mieux à Paris d’ici deux ans. J’ai encore du temps. Ça fait dix semaines que j’ai travaillé comme un fou après m’être blessé à la fin de l’année dernière. Maintenant, il faut s’entraîner comme je l’ai fait pendant dix semaines mais pendant deux ans. Il faut que je bosse. Les faiblesses doivent devenir des forces et les points forts des points encore plus forts."

Mewen Tomac (finaliste du 200m dos) : plein de dos

À 20 ans, Mewen Tomac s’est forgé une belle expérience avec ces deux dernières saisons passées en Bleu. Discret, celui qui s’entraîne à Amiens a déjà vécu l’expérience olympique au Japon l’été dernier avec ses aléas. Il confie d’ailleurs avoir eu du mal à digérer cet événement et il lui tarde maintenant de replonger dans le grand bain des JO. Ce sera pour Paris 2024, avec encore plus d’expérience et une envie décuplée.

"Pendant les Jeux Olympiques, j’ai peut-être été un peu trop dispersé. Le niveau ne cesse de progresser et plus les années passent, plus il va falloir nager vite. La concurrence oblige à augmenter le niveau chaque année. Je travaille avec un préparateur mental depuis quatre ans et j’apprends à mieux visualiser la course et à me concentrer sur moi, à gérer mes émotions. Avant, je me comparais aux autres et c’est ça qu’il ne faut pas faire."