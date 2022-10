Naturopathes, sophrologues... Doctolib va retirer 5 700 praticiens de sa plateforme

Après la polémique de l’été dernier au cours de laquelle des internautes avaient signalé des comptes de naturopathes faisant la promotion d’une médecine alternative sur Doctolib, le leader français de la prise de rendez-vous médicaux a décidé de faire le ménage. Selon les informations de France Inter, elle va déréférencer dans les six prochains mois 5700 praticiens (des naturopathes et des sophrologues), afin de ne garder sur sa plateforme que des professionnels de santé.

Un quarantaine d'acteurs de la santé consultés

En août dernier, des dizaines de messages postés sur les réseaux sociaux reprochaient à la plateforme de référencer des naturopathes aux pratiques dangereuses, proches du charlatanisme et de dérives sectaires. Dans l’urgence, Doctolib avait choisi de supprimer 17 comptes de naturopathes. Cette fois, la plateforme va beaucoup plus loin, au terme de six semaines de consultations auprès de 40 acteurs : les ordres des médecins, les syndicats, les associations de patients mais aussi la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires.

"Tous les acteurs interrogés lors de la consultation ont reconnu qu’on était un tiers de confiance dans la santé. Et donc, à ce titre, il y avait des attentes légitimes autour de la qualité de l’information fournie aux patients. Or les activités de bien-être ne sont pas encadrées par les autorités sanitaires aujourd’hui. Et il y a aucun moyen de vérifier la qualification de ces professionnels de bien-être", explique le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Château.

Réserver la plateforme de rendez-vous aux professionnels de santé référencés par les autorités

À la suite de cette consultation, Doctolib a donc fait le choix de répertorier sur son site exclusivement les professionnels référencés par les autorités de santé. Par conséquent, 5 700 praticiens, des naturopathes et des sophrologues, seront retirés de la plateforme. Ils ont été informés par la plateforme qu’ils ne pourront plus bénéficier de ses services. Conformément aux conditions d’abonnement de Doctolib, ils vont bénéficier d'une période de six mois leur permettant de réorganiser leur gestion des rendez-vous.

Le ministre de la Santé François Braun a réagi ce mardi soir, estimant que cette décision "va dans le sens d’une plus grande clarté et lisibilité de l’information en santé des Français". "La transparence nous engage tous, elle est au cœur de mon action", a-t-il ajouté.