Naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce : une semaine après, pourquoi le bilan est impossible

Tout commence dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin : à 87 km au large des côtes de la péninsule du Péloponnèse (donc entre le continent et l'île de Crète), un navire est en grande difficulté. Un bateau de pêche vétuste, surchargé, débordant de plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants tentant de rejoindre la Grèce et l'Europe. Il finira par couler, dans des circonstances encore floues.

Car depuis, s'affrontent deux versions : celle des rescapés et des ONG sur place, qui accusent les gardes-côte d'avoir repéré le navire dès la journée du mardi, et d'avoir abandonné ses passagers à leur sort, n'intervenant que le mercredi matin (donc trop tard) ; et celle des autorités grecques, qui ont diligenté une enquête (tout comme les Nations-unies), mais assurent que les migrants ont refusé toute assistance. Les associations estiment toutefois que, dans tous les cas, il fallait impérativement intervenir, même sans l'accord des victimes.

104 rescapés, 82 corps retrouvés

Le bilan humain, lui, sera difficile à évaluer, car seuls deux chiffres sont certains pour l'instant. D'abord, le nombre de rescapés : 104. Plus précisément : 47 Syriens, 43 Égyptiens, 12 Pakistanais et 2 Palestiniens, selon le décompte des autorités grecques.

L'autre chiffre incontestable, c'est le nombre de morts retrouvés. Au lendemain du naufrage, 78 corps ont été récupérés en mer. Trois autres ont été découverts dans la même zone lundi, et un autre mardi. Soit un total de 82 cadavres.

L'inconnue, c'est : 104 rescapés, 82 morts, mais sur combien de personnes ? Installés sur cette épave flottante par des passeurs égyptiens (neuf hommes ont été arrêtés depuis, dans le port grec de Kalamata, puis placés en détention et inculpés pour "trafic illégal" d'être humains), les migrants n'ont évidemment pas été comptés ni enregistrés.

Sans doute entre 300 et 650 morts

Restent les témoignages : ceux qui ont survécu assurent qu'ils étaient plusieurs centaines à bord. En se basant notamment sur ces informations, l'Organisation mondiale des migrations et le Haut-Commissariat de l'Onu pour les réfugiés estiment que le navire abritait de 400 à 750 passagers. Ce qui impliquerait au moins 300 morts, voire 650. À titre de comparaison, la catastrophe de Lampedusa avait fait 366 morts en 2013, et le naufrage de migrants le plus meurtrier, le 19 avril 2015 , avait coûté la vie à au moins 700 personnes.

Avant la crise migratoire de ces dix dernières années, la plus grande catastrophe maritime jamais survenue en Méditerranée avait fait 702 morts. C'était le naufrage de la Sémillante, une frégate impériale, en février 1855. Alphonse Daudet en avait tiré une nouvelle, "L'Agonie de la Sémillante". Pour l'instant, les réfugiés morts en Méditerranée n'ont pas eu les mêmes honneurs.