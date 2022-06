"Ne pas ajouter un désordre français au désordre mondial" : Macron dramatise l'enjeu des législatives

L'image est étonnante. Le chef de l'État prenant la parole, seul sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Orly, pupitre simple devant l'avion aux couleurs tricolores, dont on entend les réacteurs prêts à décoller. "Parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la Nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays", a déclaré Emmanuel Macron à cinq jours du second tour des législatives et ce avant de s'envoler pour la Roumanie et la Moldavie .

"Nous avons besoin d'une majorité solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières", a-t-il ajouté. "Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial", a-t-il averti dans cette allocution surprise, alors que son camp n'est pas assuré d'avoir la majorité absolue, à l'Assemblée nationale, à l'issue de ces élections.

"Garantir notre indépendance"

Selon le chef de l'Etat, le parti présidentiel a besoin d'une "majorité solide" pour "garantir notre indépendance". "Cette indépendance, nous ne la ferons pas par plus d'impôts, au contraire, nous continuons de les baisser. Ni par plus de dette, nous devons la réduire. Ni par la décroissance, nous la combattons. Nous la ferons par le travail", a-t-il lancé, critiquant sans le nommer le projet de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), arrivée au coude-à-coude dimanche soir avec la coalition Ensemble ! qui regroupe le parti présidentiel, Horizons, le MoDem, Agir ou encore Territoires de progrès.

Emmanuel Macron a aussi appelé les électeurs à se mobiliser, alors que le premier tour dimanche a été marqué par une abstention record. "Nous sommes à l'heure des choix, et les grands choix ne se font jamais par l'abstention, j'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République, dimanche je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir", a-t-il aussi déclaré.