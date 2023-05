"Ne plus subir" : après sa démission, le maire de Saint-Brevin s'explique

La fin de son mandat, "catastrophique", lui laissera un goût amer, celui d'un "gâchis", raconte-t-il. Trois jours après avoir annoncé qu'il démissionnait de ses fonctions de maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Yannick Morez est revenu ce samedi, au micro de France Inter, sur les raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision, "mûrement réfléchie".

"On ne voulait plus subir", explique-t-il. Son domicile avait été incendié en mars dernier, point d'orgue d'une vaste campagne de haine lancée par l'extrême droite et liée à un projet d'extension d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, ouvert six ans plus tôt*. "On ne sait pas qui a fait ça"*, précise le maire démissionnaire. "Mais si c'est un local, ma femme n'a pas envie de croiser cette personne quand elle fait ses courses." Il raconte aussi avoir été "agressé verbalement par un membre du collectif anti-CADA" le week-end dernier, alors qu'il se trouvait avec sa famille à la terrasse d'un café. Yannick Morez a donc décidé de quitter la commune de Saint-Brevin, et d'abandonner, outre sa fonction de maire, son activité professionnelle.

Entre l'État et les élus locaux, "deux mondes opposés"

Élu (divers droite) depuis 2008, Yannick Morez dit toutefois ne pas regretter d'avoir occupé la fonction de maire. "C'était un peu comme un rêve, de voir comment fonctionnait une commune, de la développer, la faire vivre. Cela se termine mal, c'est dommage". L'isolement, le manque de soutien de la part de l'État qu'il a décrit dans un post Facebook sont loin d'être un phénomène isolé, assure-t-il. "Tous mes collègues, élus, maires, ressentent la même chose. Entre l'État et les élus, on a l'impression d'avoir deux mondes opposés. D'un côté, des élus qui font un travail énorme pour leur collectivité, avec des contraintes de plus en plus importantes, et de l'autre l'État où la communication est parfois difficile."

Si le maire est souvent cité comme l'élu préféré des Français, celui-ci "n'a plus l'aura qu'il pouvait avoir", estime Yannick Morez. "On se prend des agressions verbales, parfois physiques", dit-il, pointant du doigt le rôle des réseaux sociaux "qui font monter la haine".

Les faits de violence physique ou verbale contre les élus ont augmenté de 32% en 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Au lendemain de la promesse de la Première ministre Élisabeth Borne de "mieux protéger les maires", la ministre chargée des Collectivités territoriales Dominique Faure a annoncé le lancement mercredi d'un centre de lutte visant à "cartographier les violences faites aux élus, d'en comprendre l'origine pour pouvoir évidemment agir dans le domaine de la prévention".