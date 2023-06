"Ne prenons pas les médicaments à la légère" : une campagne pour sensibiliser à leur bon usage

"Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère !" Ce slogan, il va falloir vous y habituer... L'ANSM, l'agence nationale de sécurité du médicament lance ce mercredi une grande campagne de prévention sur le bon usage des médicaments qui va durer au moins jusqu'à la fin 2023. Bannières web, spots vidéo et radio... L'ANSM veut alerter sur le mésusage des médicaments, pris en trop forte dose ou avec d'autres substances.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En France, premier pays consommateur de médicaments en Europe, la campagne vise surtout à éviter les dégâts de ce mésusage. La campagne de prévention s'appuie sur des situations du quotidien, avec un message qui se veut simple, drôle et décalé.

Publicité

"Le surdosage en paracétamol, première cause de greffe hépatique"

Elle alerte notamment sur le danger des mélanges de médicaments, mais aussi sur leur prêt entre patients... Des comportements courants, alerte la directrice générale de l'ANSM Christelle Ratignier - Carbonneil. qui s'appuie sur une étude récente commandée par ses services. "Trois Français sur dix vont adapter eux-mêmes la dose ou la durée d'un médicament ; un Français sur cinq va prendre des doses plus fortes pour soulager plus vite les symptômes."

Cette même étude révèle que près d’un Français sur deux donne un médicament à un proche car il a les mêmes symptômes, et un sur dix le fait systématiquement ou souvent. Enfin, 34% considèrent que prendre un médicament périmé ne comporte aucun ou presque aucun danger.

Or ces mésusages ont des conséquences : 4 000 hospitalisations par an, rappelle Mehdi Benkebil, directeur de la surveillance à l'ANSM : "À titre d'exemple, le surdosage en paracétamol est la première cause de greffe hépatique [greffe de foie, NDLR]. La gravité d'un médicament banal, lorsqu'on ne l'utilise pas dans le cadre de l'autorisation, fait qu'on arrive à ces situations-là."

En cas de doute, un site internet est aussi lancé ( lesmedicamentsetmoi.fr ), pour contrecarrer les mauvais conseils en matière de santé, qui pullulent notamment sur les réseaux sociaux.