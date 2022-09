RECETTE - Neccis toscans

Ingrédients

400 g de farine de châtaigne

500 g de ricotta fraîche

une pincée de sel

La recette

Dans un saladier, avec la farine de châtaigne et le sel, verser un peu d'eau et travailler la pâte jusqu'à obtenir un mélange souple et lisse, comme pour une pâte à crêpes. Laisser reposer 30 minutes à température ambiante.

Chauffer une petite poêle ou une crêpière et la graisser avec une demi-pomme de terre trempée dans l'huile d'olive, comme veut la tradition. À l'aide d'une cuillère, verser le mélange au centre de la poêle chaude, bien la répartir et avec une spatule, le retourner pour le faire cuire environ une minute de chaque côté.

Servir le neccio enroulé et farci avec de ricotta fraîche.

