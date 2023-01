Nés entre 1961 et 1973 : à quel âge vous pourrez partir à la retraite, et avec combien de trimestres cotisés

La réforme des retraites telle que la prévoit le gouvernement ne prendra pleinement effet qu'en 2030 : après cette date, il faudra avoir au moins 64 ans pour partir à la retraite – dans le cas général. Mais en réalité, la réforme, si elle est adoptée par le Parlement, prendra effet dès le 1er septembre 2023 : à partir de cette date, l'âge de départ à la retraite sera progressivement relevé à raison de trois mois par année de naissance. Ainsi, en 2027, il sera de 63 ans. Et il atteindra les 64 ans visés par le gouvernement en 2030.

La durée de cotisation allongée dès 2027, et plus 2035

Mais ce n'est pas tout : à cela s'ajoute l'allongement de la durée de cotisation, prévu dès 2014 par la loi Touraine, mais qui va s'accélérer. Le passage de 42 à 43 années de cotisation, c'est-à-dire de 167 à 172 trimestres, est accéléré, et sera pleinement effectif pour les personnes nées en 1965 au lieu de 1973, c'est-à-dire dès 2027 et plus 2035.

Autrement dit, même si la réforme entre en vigueur dès le 1er septembre 2023, pour les personnes nées avant le 31 août 1961, rien ne change par rapport à ce qui était prévu : l'âge de départ minimum reste à 62 ans et l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser ne change pas. C'est pour les personnes nées entre mi-1961 et 1973, il y aura plus de trimestres que prévu à cotiser, avec un pic de 3 trimestres supplémentaires pour les personnes nées en 1965 et 1966.

Au total, entre le 1er septembre 2023 et 2030, il y aura plus d'une dizaine de cas de figure différents. Pour les personnes nées après 1973, la règle sera la même pour tous et toutes : 64 ans pour partir à la retraite (hors départs anticipés), et taux plein accordé avec 172 trimestres. Mais d'ici là, chaque année verra l'âge légal et le nombre de trimestres augmenter progressivement. Le graphique ci-dessous résume le nombre de trimestres à cotiser en plus, et l'évolution de l'âge de départ.