Netflix a gagné près de six millions d'abonnés, malgré les restrictions sur le partage des abonnements

Netflix est en forme. Malgré un tour de vis sur les abonnements , le groupe californien compte maintenant plus de 238 abonnés dont 5,89 millions en plus sur le deuxième trimestre 2023. La plateforme de streaming a aussi réalisé 1,5 milliard de dollars de bénéfice net en d'avril à juin, d'après son communiqué de résultats publié mercredi.

"Les recettes dans chaque région sont maintenant plus élevées qu'avant le changement, avec déjà plus de souscriptions que d'annulations", a indiqué l'entreprise. C'est une performance inattendu pour Netflix qui oblige depuis le mois de mai les utilisateurs de plus de 100 pays à payer pour ajouter des profils à leur compte, au lieu de partager gratuitement leurs identifiants, comme beaucoup le faisaient avant.

Une politique de partage payant étendu

"Les recettes dans chaque région sont maintenant plus élevées qu'avant le changement, avec déjà plus de souscriptions que d'annulations", a indiqué l'entreprise. Elle compte donc immédiatement étendre sa politique de partage payant des comptes d'utilisateurs à quasiment tous les pays où le service est présent.

Cette mesure irait de pair avec la volonté de Netflix de dégager plus de revenus de chaque utilisateur après une année 2022 difficile. La formule d'abonnement la moins chère sans publicité a ainsi disparu mercredi aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. "Si vous êtes actuellement abonné à l'offre 'Basic', vous pouvez la conserver jusqu'à ce que vous changiez de formule ou annuliez votre abonnement", précise un message aux utilisateurs.

Les spectateurs de ces deux pays, comme ceux du Canada, ont désormais le choix entre une formule avec de la pub (à sept dollars par mois aux Etats-Unis) et deux abonnements plus chers, sans annonces (15,5 et 20 dollars). Et ils doivent payer huit dollars en plus par utilisateur supplémentaire tous les mois.

La grève à Hollywood, mauvais présage pour Netflix ?

Au total, Netflix a réalisé 8,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Un peu moins que ce qu'avaient prévu les analystes qui craignent par ailleurs que la plateforme se retrouve à court de contenus à cause d'Hollywood. Le groupe californien subit actuellement, comme ses concurrents, une grève majeure des acteurs et scénaristes aux Etats-Unis provoquant la pire paralysie du secteur depuis plus de 60 ans. En avril, Ted Sarandos, co-directeur général de la plateforme, avait déclaré que si la grève avait bien lieu, Netflix disposait de suffisamment de "films et de programmes du monde entier (pour) tenir pendant longtemps".

Les acteurs et scénaristes manifestent devant le siège de Netflix à Los Angeles. © AFP - MARIO TAMA

Vendredi, des centaines d'entre eux ont défilé devant un immeuble de Netflix à Hollywood (Los Angeles), mais aussi ailleurs et devant d'autres studios et services de streaming comme HBO, Amazon et Paramount. Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération, en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle dite générative, pour interdire à cette dernière de créer des scripts ou de cloner leurs voix et images.