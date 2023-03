Netflix passe au live avec l'humoriste Chris Rock

Pour sa première retransmission en live, Netflix a opté pour un secteur dont elle s'est fait une spécialité au fil des ans : le stand-up. Avec Chris Rock, l'un des comiques les plus populaires des États-Unis. Surtout, il s'est peu exprimé depuis la gifle magistrale reçue de l'acteur Will Smith lors de la cérémonie des Oscars en mars 2022. Il devrait revenir en détails sur l'incident dans ce spectacle intitulé "Selective outrage" qui sera retransmis dès 4h du matin (heure de Paris) et que Netflix promet sans coupure ni montage.

"Le 4 mars sera une soirée hilarante", a assuré dans un communiqué Robbie Praw, vice-président de Netflix chargé des comédies, relayé par l'AFP. "Notre objectif est d'offrir le meilleur du stand-up à nos membres et cet événement (...) en direct renforce encore toutes les façons dont nous continuons à investir dans le genre."

La nécessité de la diversification

Face à des rivaux comme Disney+ et Amazon Prime Video, qui sont déjà passés au direct avec la retransmission de concerts et de compétitions sportives, Netflix se devait d'innover.

Soumise à la pression de ses actionnaires, traumatisés par la perte d'1,2 million d'utilisateurs au 1er trimestre 2022, le leader du marché a déjà amorcé sa diversification avec le lancement en novembre d'une offre d'abonnement moins cher avec publicité. Il devrait bientôt s'attaquer au partage des codes en introduisant l'obligation de payer pour l'ajout de profil à un compte.

Netflix a également annoncé début janvier qu'il retransmettra en direct en 2024 les SAG Awards. Ils récompensent les meilleurs acteurs d'Hollywood, les prix sont décernés par l'influent syndicat des acteurs américains

Fédérer sur les réseau sociaux

Les diffusions en direct font partie de cette stratégie, Netflix ayant manifestement compris ce que les diffuseurs traditionnels savent depuis longtemps : les évènement en direct fédèrent et créent des discussions sur les réseaux sociaux qui attirent des millions d'internautes. Comme quoi la bonne vieille télévision a encore quelques leçons à prodiguer !