Netflix : pourquoi la série "Lidia fait sa loi" cartonne ?

Certains succès sont plus prévisibles que d'autres. Lidia fait sa loi, série sur la première avocate italienne, n'a pas véritablement été introduite en grande pompe sur la plateforme mais elle a rapidement conquis les spectatrices et les spectateurs. C'est plutôt rare que les séries européennes soient si plébiscitées en France. Quelques-unes avaient déjà fait des records d'audience, comme la série espagnole Elite sur des adolescents de la haute société, ou encore les séries italiennes Baby, en 2018, sur la prostitution adolescente et Guide astrologique des cœurs brisés, sorte de Bridget Jones transalpine, en 2021.

Dans ce nouveau succès signé Netflix, Lidia Poët, jeune avocate, est révoquée du barreau de Turin, tout simplement car elle est une femme. Les raisons invoquées sont notamment qu'elle pourrait jeter le discrédit sur la profession, et qu'elle ne serait pas apte à exercer en raison de sa condition biologique. Elle va donc assister son frère, qui a le même diplôme qu'elle, mais a aussi le privilège d'être un homme, et faire montre d'une grande détermination à défendre des causes perdues – bien souvent des femmes et des personnes marginales accusées à tort.

Elle prépare aussi l'appel de sa révocation, n'acceptant pas d'être reléguée, à cause de son genre, aux menues affaires, et dans l'ombre d'un frère moins impliqué qu'elle. Des histoires d'amour et de famille vont aussi s'imbriquer aux affaires judiciaires, romançant sans doute quelque peu la véritable vie de Lidia Poët, qui a pourtant réellement existé.

Lidia fait sa loi est une série avec une belle photographie, en apparence centrée sur le divertissement mais elle montre aussi une époque pas si lointaine, où les droits des femmes limités, et où elles devaient se battre au quotidien, ne serait-ce que pour exercer un métier. Cette série policière, teintée de féminisme, et saupoudrée de lutte des classes, a réussi à convaincre. Quels sont les ingrédients qui ont autant plu au public et qui font de cette série un objet culturel dans l'air du temps ?

1. Son héroïne a vraiment existé

Lidia Poët, l'héroïne de la série, est inspirée d'une femme ayant véritablement existé, dont la vie a été très proche de celle montrée dans cette saison. Lidia Poët – c'est son nom, ça ne s'invente pas –, a vécu de 1855 à 1959 en Italie. Elle s'est battue pour exercer le métier pour lequel elle avait été diplômée : avocate.

En Italie, à l'époque, le barreau était uniquement réservé aux hommes. Pourtant, en 1883, l'inscription de Lidia Poët en tant qu’avocate au barreau de Turin est acceptée, mais quelques mois plus tard, la Cour de cassation la révoque, en arguant que sa condition de femme l'interdit.

Il est alors notamment avancé que leur cycle menstruel ne leur permettrait pas de plaider, avec fermeté et sérénité. D'autre part, Lidia Poët n'est pas mariée, et ne pouvait donc avoir d'autorisation maritale de travail, nécessaire à tout exercice. Par la suite, elle a collaboré avec son frère, maître Enrico Poët, sur diverses affaires, sans possibilité de plaider. Elle a défendu la cause du suffrage des femmes, et s'est intéressée aux conditions des détenus. Pendant la Première Guerre mondiale, elle devient infirmière pour la Croix-Rouge.

À la fin de la guerre 14-18, la loi Sacchi, en Italie, abolit l'autorisation maritale, permettant ainsi aux femmes d'accéder aux fonctions publiques – à l'exception de la magistrature, de la politique et de l'armée.

En 1920, Lidia Poët, devient officiellement, à 65 ans, la première femme avocate d'Italie.

La saison 1 de Lidia fait sa loi se concentre sur la période où Lidia Poët assiste son frère et le dernier épisode voit le verdict de son appel délivré.

La série s'achève sur un cliffhanger de taille, et il n'est pas exclu que Netflix poursuive avec une seconde saison.

2. Une série féministe

Il fut un temps pas si ancien, où l'évocation d'une thématique féministe en aurait fait fuir plus d'un. Mais les temps changent, les mentalités évoluent et la nécessité de lutter pour l'égalité femmes/hommes se diffuse très largement dans la société, notamment après le raz-de-marée de libération de la parole engendrée par le mouvement #MeToo en 2017. Désormais, la composante féministe, dans une fiction par exemple, est attractive – et peut même devenir un argument marketing –, notamment pour les jeunes spectatrices et spectateurs des plateformes de streaming.

Lidia Poët, telle que son portrait est brossé dans la série, a dû faire preuve de beaucoup d’obstination pour persévérer à vouloir exercer le métier d’avocate face à tous les obstacles liés aux discriminations de genre. Il y a un peu plus d'un siècle, en Italie, ce que nous rappelle la série est que l’on riait à l’idée que les femmes puissent un jour voter, l'on regardait en coin une femme qui osait faire du vélo dans l'espace public, on s’indignait que certaines puissent envisager autre chose que de s’occuper de leur famille. Le personnage de Lidia Poët le dit : "Un jour viendra où les discussions sur la dignité des femmes nous sembleront grotesques.” Beaucoup de droits ont été acquis durant une période courte, à l'échelle de l'humanité, mais les jugements sur les femmes, ce qu'il est acceptable ou non qu'elles fassent, ou encore la manière dont elles doivent s'habiller, perdurent.

La justice a longtemps été une histoire d’hommes uniquement, qui font les lois, les font appliquer, et jugent hommes et femmes. L'on aussi voit à quel point, encore actuellement, la justice peut avoir des biais sexistes, et l'on ne s'en étonne guère, étant donné la féminisation relativement récente de ces métiers, bien dépeinte dans cette série.

3. Un mélange des genres

Cette série au propos résolument féministe, est aussi tout à fait divertissante, et cela tient à un mélange des genres réussi. Chaque épisode a une intrigue indépendante, une personne – bien souvent une femme – à défendre pour Lidia et son frère, même si quelques arcs scénaristiques s'étendent sur toute la saison. De plus, les Poët sont certes avocats, mais dans cette série, ils résolvent des enquêtes, et permettent de faire éclater la vérité, en se mouillant et en allant eux-mêmes trouver les vrais coupables, plutôt qu'en défendant uniquement les accusées. En cela, elle fait penser à Hercule Poirot, et à ses enquêtes sur le terrain. L'aspect policier tient le spectateur en haleine.

Dans un autre style, pour un public plus jeune, l'on pense également aux deux films Enola Holmes, gros succès sur la plateforme Netflix, où la jeune sœur de Sherlock Holmes, au caractère bien trempé, résout des affaires et s'oppose régulièrement à des hommes qui ne la prennent pas au sérieux.

Lidia fait sa loi est aussi une série d'époque, en costumes, avec des tenues éblouissantes, dans la même veine que celles des Chroniques de Bridegerton, dont l'esthétique léchée, et les rebondissements en chaîne, avaient aussi conquis le jeune (et moins jeune) public. Les actrices de la série de Shonda Rhimes viennent d'obtenir le droit de ne plus porter de corset pour la saison à venir, car cela entravait grandement leur respiration. Cela semble plus en adéquation avec les aspirations féministes de l'époque.

L'artisanat italien est mis à l'honneur dans Lidia fait sa loi. Stefano Ciammitti, le chef costumier, s'en est donné à cœur joie notamment dans le défilé des tenues de Lidia Poët, avec robes, chapeaux et bijoux, mêlant couleurs audacieuses et motifs baroques.

Lidia fait sa loi a une esthétique lisse mais soignée, des intrigues assez prenantes, et est portée par un personnage féministe inspirant, parfaitement incarnée par l'actrice Matilda De Angelis. La série semble cocher des cases pour attirer et fidéliser mais ce possible opportunisme n'irrite pas, et c'est déjà un pari réussi !