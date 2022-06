Neuf choses à savoir sur Yaël Braun-Pivet, la probable nouvelle présidente de l'Assemblée nationale

Nommée le 20 mai dernier ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet a officiellement quitté son poste le dimanche 26 juin, une semaine après sa réélection en tant que députée des Yvelines. A 51 ans, elle devrait être élue présidente de l’Assemblée nationale le mardi 28 juin. Candidate de la majorité présidentielle, elle sera face à Annie Genevard (LR), Sébastien Chenu (RN) et un candidat de l'union de la gauche. Si elle est élue, pour la première fois en France, une femme occupera ce poste. France Inter vous détaille les neuf choses à savoir sur Yaël Braun-Pivet.

C'est une avocate de profession

Yaël Braun-Pivet a étudié le droit à la faculté de Nanterre et est entrée au barreau de Paris en 1996. D’abord avocate pénaliste au sein du cabinet d’Hervé Temime, elle exerce ensuite dans son propre cabinet jusqu’au début des années 2000.

C'est la deuxième femme présidente de la Commission des Lois

Ancienne membre du Parti Socialiste, elle rejoint En Marche! dès 2017. Elue députée des Yvelines, elle devient la présidente de la Commission des Lois au Palais Bourbon, un poste traditionnellement occupé par des figures politiques expérimentées. Elle est la deuxième femme à exercer cette fonction après Catherine Tasca de 1997 à 2000. Réélue députée en 2022, Yaël Braun-Pivet est nommée ministre des Outre-mer il y a un mois.

Elle est engagée auprès des Restos du Cœur

Des années 2010 à sa première élection en 2017, elle occupe des fonctions dirigeantes au sein de cette association. Elle dirige notamment un centre à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines et participe à la création de celui de Sartrouville. Elle lance alors le réseau "accès à la justice", des consultations gratuites d’avocats pour les bénéficiaires des Restos du Cœur.

Elle a vécu à Taïwan, à Tokyo et au Portugal

Au début des années 2000, Yaël Braun-Pivet met sa carrière d’avocate sur pause pour suivre son mari, cadre chez L’Oréal, envoyé à Taïwan. La famille s’installe ensuite à Tokyo, puis au Portugal, avant de rentrer en France en 2012.

Elle a cinq enfants

Avant de partir à Taïwan, le couple a déjà trois enfants. Yaël Braun-Pivet a deux autres enfants nés au Japon.

C'est l’affaire Benalla qui la révèle au grand public

Elle est nommée, en 2018, corapporteure de la commission d’enquête portant sur les agissements d’Alexandre Benalla, ancien collaborateur de l’Elysée. La députée de la majorité est accusée d’impartialité par l’opposition qui se retire finalement de cette commission. C’est à ce moment qu’elle est aussi victime de menaces antisémites et d’injures sexistes sur les réseaux sociaux, Yaël Braun-Pivet avait alors porté plainte.

Elle ne savait pas faire la différence entre un décret et une loi ?

C’est en tout cas ce que rapporte le Canard Enchaîné en 2017. Selon le journal, alors qu’elle était présidente de la Commission des Lois, elle aurait demandé : "Quand vote-t-on les décrets ?" Or les décrets, réglementaires et non législatifs, ne sont pas votés par le Parlement : ils sont pris par le gouvernement. La députée avait ensuite démenti.

Elle a déjà oublié qu’un micro était ouvert

A ses débuts à la Commission des Lois, Yaël Braun-Pivet pense parler de façon confidentielle au sujet de son groupe mais son micro est en fait allumé. Elle dit par exemple : "On a une responsable de texte qui est inexistante, c’est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue". Autres propos entendus accidentellement : "On a un groupe qui dort, qui ne sait pas monter au créneau, qui est vautré". La députée s'était ensuite excusée au même micro de la Commission des Lois.

Elle s’est déjà présentée une fois à la présidence de l’Assemblée nationale

En 2018, la députée se porte candidate, notamment face à Richard Ferrand qui, d’après elle, "n’incarne pas le renouvellement promis par Emmanuel Macron". Yaël Braun-Pivet avait finalement renoncé et choisi de soutenir Richard Ferrand. "Je retrouve dans son projet les propositions que je porte pour poursuivre la transformation de l’institution dans laquelle nous nous sommes engagés", avait-elle écrit sur Twitter.