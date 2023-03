Neuroplanète à Nice au Centre Universitaire Méditerranéen les 10 et 11 mars 2023

Neuroplanète, le forum dédié au cerveau organisé par l’hebdomadaire Le Point est de retour pour sa 8ème édition.

Au programme, débats, conférences et ateliers sur différents sujets, allant de la médecine hyperbare à l’AVC en passant par l’astronomie ; de la conscience après la vie aux thérapies comportementales et cognitives en passant par le rire pour guérir ; des drogues réinitialisant le cerveau à l’entraînement de son esprit pour modeler le cerveau…

Neuroscientifiques, spécialistes du cerveau, intellectuels, responsables politiques et écrivains se succèderont lors de l’événement, pour faire part de leurs expériences, discuter, confronter leurs idées.

Chef d’orchestre de notre organisme, le cerveau livre peu à peu ses secrets. Son implication dans tous nos faits et gestes, dans notre humeur, dans nos goûts et dégoûts, dans la réalité de notre quotidien ou encore dans notre capacité d’inventer, fascine les scientifiques.

Des ateliers seront également proposés sur la mémoire, le stress, le sommeil, le bien être mental…. Tous ces sujets qui font partie de notre quotidien et qui sont, ô combien, importants pour chacun d’entre nous.

►►► Quelques conférences :

► Vendredi 10 mars

Mens sana in corpore sano : bien dans son corps… sans oublier la tête !

Les deux sont indissociables ! Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Être bien dans sa tête permet de faire face au stress quotidien, de s’épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle, de faire des projets. Être bien dans son corps aide à réaliser ces derniers, à bouger facilement, à mener une vie épanouissante. Environnement, alimentation, amour, amitié, activité physique… les conseils de spécialistes.

Avec le Pr Michel Lejoyeux ,** chef des services de psychiatrie et d’addictologie des hôpitaux Bichat et Maison Blanche et auteur de En bonne santé avec Montaigne (Robert Laffont 2022) et le Dr Véronique Mondain, co-responsable du département de Médecine Intégrative de la faculté de médecine de Nice

Rencontre avec Jean-François Clervoy, un astronaute qui garde la tête sur les épaules

Il est allé au bout de ses rêves, de sa vocation. Il a effectué trois missions, trois vols en orbite terrestre. A la lumière de son expérience privilégiée, il livre un témoignage très personnel, lucide et passionnant sur la Terre, l’espace et notre avenir. Il s’interroge sur la meilleure façon de préserver notre planète. Il se demande comment évoluer vers plus de responsabilité tout en demeurant optimiste. Car l’espace pourrait peut-être nous aider à résoudre certains de nos problèmes terrestres…

Avec Jean-François Clervoy , polytechnicien, astronaute, fondateur d’Air Zero G et auteur de Histoire de la conquête spatiale (entretiens avec Frank Lehot, éditions deboeck supérieur)

► Samedi 11 mars

Rire pour guérir : connaissez-vous le Dr Girafe et ses clowns hospitaliers ?

Parce qu’il est bien plus facile de soigner un enfant heureux, Caroline Simonds, alias Dr Girafe, a créé le Rire Médecin en 1991. Désormais plus de 130 clowns et comédiens travaillant dans son association visitent régulièrement les petits malades, dans de très nombreux hôpitaux français (d’autres structures lui ont emboîté le pas). Elle, qui a fait des grimaces pendant toute son enfance pour faire rire sa mère dépressive, sème la joie auprès des jeunes patients, de leurs familles et des soignants.

Avec le Dr Jérôme Palazzolo , psychiatre et psychothérapeute libéral à Nice et chercheur associé au LAPCOS (Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales) Université Côte d’Azur et Caroline Simonds , fondatrice du Rire médecin

Entraîner son esprit pour modeler son cerveau

L’attention, l’équilibre émotionnel, la compassion et autres qualités humaines peuvent être cultivées et leur développement s’accompagne de transformations fonctionnelles et structurelles du cerveau. Chaque type d’entraînement a une signature cérébrale différente. Il est possible de distinguer l’empathie et la compassion et de montrer que si la fatigue de l’empathie peut mener à la détresse empathique et au burn-out, il n’y a pas de fatigue de la compassion qui constitue un antidote au burn-out.

Avec Matthieu Ricard (visioconférence en direct depuis le Népal), docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste, essayiste et photographe

Toute la programmation ici !

