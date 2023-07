Nice, Aix-en-Provence, Saint-Cloud... quelles sont les villes françaises les plus arborées ?

Face aux canicules qui se répètent l’été et aux fortes chaleurs, les villes doivent s’adapter. Parmi les solutions pour y faire face : végétaliser et arborer les milieux urbains. La société bretonne Kermap, qui mesure la superficie arborée des grandes villes du pays à l’aide d’images satellites, a publié ses cartes et ses résultats sur le site nosvillesvertes.fr . Nice, Aix-en-Provence et Saint-Cloud arrivent en tête dans leurs catégories respectives. À l’inverse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dunkerque et Boulogne-Billancourt figurent en queue de classement.

Nice devant Montpellier et Marseille

Ces données sont obtenues grâce à des photographies aériennes de l’IGN, d’une précision de 20 centimètres. Une technique d’intelligence artificielle a permis d’extraire l’ensemble des arbres et des espaces herbacés.

Il en ressort que Nice est la grande vile la plus arborée, avec 33% de son espace urbain recouvert d’arbres, devant Montpellier et Marseille. Si l'on se réfère à la surface arborée par habitant, la cité azuréenne est également celle qui affiche la surface la plus élevée (53 m²/hab) devant Toulouse et Montpellier.

Cartographie très haute résolution de la végétation urbaine pour la Ville de Nice. - Kermap

La dernière des 11 plus grandes villes est Bordeaux, avec seulement 19% de sa surface arborée. Strasbourg et Lille font aussi grise mine. "La ville de Lille est très urbanisée. De par ses politiques d’urbanisation, elle a laissé peu de place à la végétation", explique Antoine Lefebvre, le PDG de Kermap. "À l’inverse, des villes comme Montpellier et Nice se sont développés plus tardivement et ont accordé à la végétation une place beaucoup plus importante."

Clermont-Ferrand mal classée

"Dans la catégorie des 31 villes de 100.000 à 200.000 habitants, Aix-en-Provence s'impose comme la ville la plus arborée en zone urbaine (36%), d'une courte tête devant Nîmes", précise Kermap. "Toutes ces villes qui ont un centre très ancien vont avoir peu de place pour la végétation. Celle-ci n’avait pas sa place dans les villes. Or, remettre de la végétation dans un centre-ville ancien, c’est très compliqué", ajoute Antoine Lefebvre.

En bas de classement, la plus faible couverture arborée est observée à Clermont-Ferrand (16%), derrière Perpignan et Reims. En ce qui concerne la surface arborée par habitant, Boulogne-Billancourt est en queue de peloton (10 m²/hab), derrière Montreuil (19 m²/hab) et Villeurbanne (18 m²/hab).

Rueil-Malmaison (39%) est en tête des communes moyennes les plus arborées, devant Versailles et Antibes. Cayenne et Dunkerque (14%) sont bons derniers. Parmi les 894 communes de 10.000 à 50.000 habitants, la palme de la ville la plus arborée revient à Saint-Cloud, avec 54% de couverture en zone urbaine, devant Orsay et Valbonne.

Des arbres pour rafraîchir les centres-villes

Selon la société Kermap, les quartiers périphériques peuvent perdre cinq degrés par rapport au centre-ville, grâce à des arbres. "Avec cette plateforme, on voit bien que chaque ville a sa propre histoire. Cela nous permet d’avoir un point de départ, chaque ville pourra avoir son plan de renaturation. C’est primordial pour se fixer des objectifs", précise Antoine Lefebvre.

L’aménagement des villes est l’un des grands chantiers des années à venir, pour supporter les fortes chaleurs, liées au changement climatique. Une étude de la revue scientifique "The Lancet" parue en février 2023 estime qu’un tiers des décès attribuables à la chaleur l’été pourraient être évités si on plantait plus d’arbres.

Les chercheurs se sont basés sur les températures et la mortalité de l’été 2015, dans 93 villes européennes. Plus de 2.600 décès prématurés, sur les 6.700 survenus lors de cet été à cause de la chaleur auraient pu être évités en Europe si la couverture végétale avait été plus importante en ville.