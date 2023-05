Nicolas Cage, Keanu Reeves, David Bowie... ces stars devenues des personnages de jeux vidéo

Théâtre, cinéma, séries télé... Les médias pour exprimer un talent d'acteur sont de plus en plus nombreux, et le jeu vidéo commence à s'y faire une place depuis qu'il permet de modéliser de plus en plus fidèlement la voix, le visage ou les expressions du visage. À 59 ans (dont plus de 40 sur les écrans), Nicolas Cage rejoint la liste des acteurs hollywoodiens qui jouent un rôle dans un jeu, et y sont même entièrement modélisés comme s'ils y "jouaient" virtuellement.

Dans "Dead by Daylight" , un jeu multijoueur horrifique sorti en 2016, les joueurs s'affrontent en incarnant au choix un tueur en série plus ou moins doté de pouvoirs fantastiques, ou bien l'une de ses victimes potentielles. Au fil des années, le jeu a connu un succès grandissant (notamment grâce aux parties diffusées sur Twitch) et a élargi son panel de personnages, parfois tirés de références cinématographiques ou vidéoludiques de l'horreur : Michael Myers ("Halloween"), Freddie Kruger ("Les Griffes de la Nuit"), Leatherface ("Massacre à la Tronçonneuse"), Pyramid Head ("Silent Hill"), etc.

Nicolas Cage, nouveau survivant de l'Enfer

Dernier ajout en date (a priori du côté des héros plutôt que des vilains), l'acteur Nicolas Cage va donc jouer son propre rôle : celui d'un acteur connu et reconnu, qui offre une interprétation tellement parfaite du rôle de sa vie qu'il invoque l'Entité, l'être tout-puissant qui organise la traque des joueurs dans "Dead by Daylight". Selon le communiqué de presse de l'éditeur du jeu, Nicolas Cage se retrouve alors "plongé dans un étrange monde de brouillard, forcé de survivre à une foule de tueurs terrifiants, plus mortels que les critiques de cinéma les plus cinglants".

C'est aussi la première fois que le casting du jeu accueille une personne bien réelle et pas un personnage imaginaire. Nicolas Cage sera disponible le 5 juillet dans "Dead by Daylight".

Willem Dafoe, "de la performance pure"

Jouer dans un jeu vidéo n'est pas si simple que ça en a l'air. En 2013, l'acteur Willem Dafoe ("Antichrist", "La Dernière Tentation du Christ", "Spider-Man") le découvrait en jouant dans "Beyond : Two Souls", un jeu vidéo du studio français Quantic Dream. Aux côtés d'Elliot Page, qui incarnait la jeune Jodie Holmes, le comédien jouait Nathan Dawkins, un scientifique qui analysait ses étranges pouvoirs.

Et pour se glisser dans la peau du personnage, il ne suffisait pas de mettre un costume : dans une interview à France Inter , il expliquait avoir dû jouer dans une combinaison moulante, couverte de capteurs (y compris sur son visage), pour capter chaque mouvement de son corps et donc chaque subtilité de son jeu. "C'est bizarre, mais on oublie vite les capteurs et les costumes", expliquait-il. "Ça devient un type de jeu très pur, de la pure performance. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur grand-chose, pas d'accessoires, pas de décors... On a simplement l'autre en face de soi, et on essaie tout simplement d'être le personnage."

Keanu Reeves, la tête d'affiche qui fait le succès

En 2019, lors de la présentation du jeu "Cyberpunk 2077" à l'E3, le salon mondial du jeu vidéo, le comédien apparaissait dans la bande-annonce... avant de surgir en chair et en os sur la scène, provoquant l'enthousiasme général. Keanu Reeves, le Neo de "Matrix", film cyberpunk par excellence, venait de braquer tous les regards sur son futur jeu, sorti quelques mois plus tard, fin 2020.

C'est une des premières fois où le comédien choisi pour incarner l'un des personnages majeurs était autant mis en avant et exposé comme un argument pour "vendre" le jeu. Une performance que "Cyberpunk 2077" compte réitérer : dans sa prochaine extension, on découvrira en tête du casting l'acteur britannique Idris Elba.

Reedus, Seydoux, Mikkelsen et Kojima

En 2020, le jeu vidéo "Death Stranding" proposait lui aussi un casting cinq étoiles : Norman Reedus, auréolé du succès de la série "The Walking Dead", Léa Seydoux, en pleine ascension hollywoodienne, ou Mads Mikkelsen, l'inquiétant méchant de "Casino Royale". La particularité ici, c'est que le réalisateur du jeu est lui aussi une célébrité, et que c'est son nom qui a convaincu les comédiens de tenter l'aventure : Hideo Kojima, légendaire développeur de la série "Metal Gear Solid".

"Son imagination vient d'un autre monde", dit Norman Reedus à propos du créateur japonais, après avoir été convaincu par le cinéaste Guillermo del Toro de rejoindre le casting du jeu. Mads Mikkelsen se réjouissait quant à lui que "dans les personnages d'Hideo Kojima, il n'y a pas de dualité, pas de personnage bon ou mauvais". Un rêve pour un acteur.

Giancarlo Esposito, à fond dans le personnage

Dans "Far Cry 6", sorti en 2021 par Ubisoft, Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") incarne Antón Castillo, dictateur d'une île latino-américaine imaginaire. Et le comédien a joué le jeu jusqu'au bout : non seulement il est modélisé dans l'univers du jeu vidéo, mais il a aussi largement participé à la promotion de ce dernier, en se jouant lui-même pour vanter la vilenie incomparable de son personnage.

"La série Far Cry est connue pour ses personnages de méchants inoubliables. C'est un héritage que je compte bien honorer", lançait-il de manière inquiétante au joueur dans une des publicités pour le jeu.

Rami Malek, le pied à l'étrier

Le saviez-vous ? Avant de devenir une star planétaire, George Clooney a joué dans un film d'horreur à petit budget intitulé "Le Retour des Tomates Tueuses". Pour Rami Malek, c'est un peu pareil : peu de temps avant de devenir mondialement connu avec la série "Mr. Robot" puis "Bohemian Rhapsody" et "Mourir Peut Attendre", le comédien américain était découvert dans un jeu vidéo d'horreur, "Until Dawn" (2015).

Dans cet hommage très réussi aux "slashers" des années 80 (ces films d'horreur où des adolescents sont poursuivis par un tueur apparemment invincible), Rami Malek incarnait Josh Washington, l'un des protagonistes. Le jeu est un succès surprise, notamment salué pour l'excellente performance de ses comédiens.

Kit Harington, de "Game of Thrones" à "Call of Duty"

Dans "Call of Duty: Infinite Warfare", sorti en 2016, l'un des nombreux épisodes de la célèbre série de jeux de tir à la première personne, le gentil Jon Snow incarne... le méchant de l'histoire. Dans la peau virtuelle de l'Amiral Salen Koch, leader d'un groupe terroriste, Kit Harington semble lui aussi beaucoup s'amuser à jouer l'antagoniste retors du jeu.

"Kit a un talent fou et c'est un grand professionnel", avait salué Taylor Kurosaki, le directeur narratif chez Infinity Ward, le développeur du jeu. "Call of Duty" avait déjà accueilli plusieurs stars hollywoodiennes auparavant, comme Kevin Spacey, John Malovitch, Ron Perlman ou Sarah Michelle Gellar.

Sean Bean, le retour du roi (d'Oblivion)

Trois ans après la sortie du premier film "Le Seigneur des Anneaux", l'acteur qui incarne Boromir jouait dans un autre univers de fantasy culte, celui des jeux vidéo "The Elder Scrolls". Dans le quatrième épisode, "Oblivion", il joue Martin Septim, l'héritier du trône de l'empire de Tamriel. Et sans être modélisé entièrement pour le jeu, le personnage est tout de même visiblement inspiré de son physique.

Sean Bean y côtoie d'autres grands acteurs qui ont prêté leurs voix aux personnages d'Oblivion, comme Terence Stamp ou Patrick Stewart, dans le rôle de son père.

Ray Liotta, transfert de personnage du cinéma au jeu vidéo

De simple jeu d'action parmi d'autres, la série des "Grand Theft Auto" est devenue une habituée des records de ventes, connue notamment pour la qualité de l'écriture et de l'interprétation de ses personnages. Une tendance entamée en particulier avec l'épisode "Vice City", en 2002, où le personnage principal Tommy Vercetti est incarné par le comédien Ray Liotta, devenu célèbre pour son rôle dans "Les Affranchis" de Martin Scorsese.

Tommy Vercetti est d'ailleurs largement inspiré de son personnage cinématographique, à l'accent italo-américain typique. En 2003, Ray Liotta évoquait son expérience dans le jeu chez l'animateur Conan O'Brien (à partir de 5'34"), évoquant un succès surprise : "Je ne suis pas un joueur, je n'étais même pas fan de Pac-Man ! Et là, j'ai vu que ça s'était vendu à plus de 8 millions d'exemplaires... C'est énorme. C'était une expérience amusante : ça consistait principalement à m'asseoir et à insulter des gens."

David Bowie, le pionnier enthousiaste

David Cage, le réalisateur de "Beyond: Two Souls", avait connu un premier gros succès avec le jeu d'aventure expérimental "The Nomad Soul", en 1999. Au tout début de sa production, il souhaitait associer un artiste ou un groupe connu à la bande-son : la production tente alors de contacter David Bowie.

Dans une interview en 2015 , Cage raconte sa rencontre avec la star : "Nous avons organisé une réunion chez Eidos [l'éditeur du jeu, NDLR], pendant deux heures trente. Je lui ai raconté le projet, je lui ai montré les designs préparatoires, raconté l'histoire, et je lui ai parlé de notre passion pour ce projet. Il m'a dit : OK, c'est très bien, mais je fais quoi, là-dedans ?" J'ai dit qu'on aimerait utiliser une de ses chansons dans le jeu. Il a répondu : "Non, non, non. Je vais écrire un album complet pour le jeu.""

Le chanteur, à la surprise générale, accepte non seulement de composer (avec Reeves Gabrels) la bande originale, mais souhaite aussi être intégré dans le jeu. Bowie jouera finalement deux rôles dans "The Nomad Soul" : le chanteur d'un groupe de musique, dont les concerts virtuels peuvent être vus par le joueur, mais aussi un personnage secondaire nommé Boz.