Nicolas de Crécy au Musée Thomas Henry à Cherbourg : « Dessiner la ville est une détente et une liberté »

Sur fond noir, un bloc urbain est comme suspendu. Plus loin, des personnages étranges s'invitent dans une architecture foisonnante et très colorée tirée de New-York-sur-Loire, la ville inventée par Nicolas de Crécy pour son album paru en 2005 chez Casterman. On découvre aussi des impressions de Kyoto, et de Tokyo (issus de Carnets de Kyoto) ponctuées de fantômes, des coins de rues vides au Mexique, mais aussi Cherbourg, tout en épure… A travers une centaine d’originaux présentés au musée Thomas Henry (musée des Beaux-Arts de Normandie) à Cherbourg-en-Cotentin, Nicolas de Crécy dépeint la ville. Décalée, étrange, elle est toujours plus qu’un décor.

Des décors urbains comme déclencheur d'imaginaire

L’exposition à l’accrochage élégant met en valeur différentes périodes de l’artiste. Les techniques, sont variées. Elles permettent de mesurer le talent du dessinateur aussi à l’aise avec le fusain, l'huile, l'aquarelle ou la gravure… Une qualité particulièrement visible dans une petite série de vues des toits de Cherbourg présentée en fin de parcours. Mais cette mise en scène met aussi en valeur une constante de son travail : un cadrage toujours très pertinent qui assure au dessin son harmonie. Si les croquis de voyage sont toujours recomposés après le retour, dans d’autres, Nicolas de Crécy peut laisser libre cours à la spontanéité.

Les milieux urbains sont omniprésents dans l’œuvre de Nicolas de Crécy. L'architecture est un moyen de libérer son imagination, même lorsqu’il s’agit d’univers urbains réels : « Dessiner des villes, c’est pour moi des vacances, c’est une détente, et une liberté, explique l'auteur de Visa Transit. Je dessine un premier personnage et je laisse mon imagination travailler autour. J’aime bien commencer sans savoir où je vais. La ville est un sujet proche et déclinable à l’infini. » Ses paysages urbains foisonnent : « La multitude des traits que les villes autorisent, me permet de cacher ce qui est bancal dans mon dessin. Même si c’est souvent l’absence de perfection qui m’attire dans les œuvres, j’ai longtemps eu le besoin de la camoufler. » Ses travaux sont peut-être "imparfaits", mais incroyablement inventifs.

L’exposition

Etranges cités de Nicolas de Crécy , 11e biennale du 9e art au musée Thomas Henry à Cherbourg-en-Cotentin jusqu’au 15 octobre

