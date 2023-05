Nicolas de Crecy, Enki Bilal, la musique ou la gastronomie... Quelle(s) expo(s) BD on va voir cet été ?

Les villes de Nicolas de Crecy

New-York-Sur-Loire, Kyoto, Tokyo, Mexico… La grande exposition présentée cet été au musée Thomas Henry de Cherbourg aborde l’œuvre de l’auteur de La république du catch , et de Léon la came sous l’angle des atmosphères urbaines. Étranges Cités de Nicolas de Crécy, met en lumière l'univers architectural qui jalonne les intrigues baroques et décalées du dessinateur. Au fil d’un parcours de 350m2, le visiteur découvre les fantômes et autres entités subtiles qui peuplent, depuis des décennies, ses villes réelles ou imaginaires.

ECOUTER | Nicolas de Crecy, invité de France Inter

Rock ! Pop ! Wizz ! Quand la musique monte le son : Rock et BD, le mariage d’amour

Les liens entre la BD et la musique sont anciens. Au départ, il s’agissait de livres-disques, ou d’illustrations d’albums 33 tours. Petit à petit, les deux arts se sont déployés dans les fanzines, les comics et les revues comme Métal Hurlant, au point qu’aujourd’hui, la musique est partout en BD. Dans des autobiographies – le travail de Charles Berberian, ou lorsque Magali Le Huche raconte sa phobie scolaire via les Beatles dans Nowhere girls. Dans des biographies (Robert Johnson dans Love in vain, Jimi Hendrix dans Kiss the sky par Mezzo et JM Dupont…) voire dans des encyclopédies dessinées (Le petit livre de la musique black par Bourhis et Brüno)… Joost Swarte a raconté l’écoute de la musique en une seule image, tandis que d’autres ont évoqué leur passion (Chroquettes ou Lockgroove comix par JC Menu), ou ont chroniqué des concerts (Alive par Luz)… Cette exposition révèle l’esprit rock de la BD à travers plus de 200 originaux d’une cinquantaine d’auteurs et... la guitare de Philippe Druillet ! Jusqu’au 31 décembre

Une expo gourmande

« Croquez, la BD met les pieds dans le plat – mise en bouche » : cet accrochage de la cité de la BD à la Maison de la radio détaille les liens entre la gastronomie et la bande dessinée, avec des planches d’Aurélia Aurita, de Sole Otero, de Maelle Reat, d’Emilie Gleason, d’Anne Simon, de Léa Murawiec, de Coco consacrées aux cheffes et chefs Alexandre Gauthier, Mauro Colagreco, Tatiana Levha, Alix Lacloche, Manon Fleury, Chloé Charles, Bertrand Grébaut... Une avant-première, avant la grande exposition de 2024 pendant le Festival d’Angoulême. À voir à la Maison de la Radio et de la musique jusqu’au 20 août.

Enki Bilal puis David Prudhomme à Paris

À réécouter : Enki Bilal, le futur au cinéma On aura tout vu Écouter plus tard écouter 47 min

Après l’exposition Enki bilal jusqu'au 31 juin où l’artiste invite à porter un regard critique et éclairé sur l’Homme et le monde comme il va, démarrera une exposition consacrée à David Prudhomme. Cet auteur au dessin et à l’univers singulier a réussi à nous intéresser à Châteauroux, c'est dire son talent ! Bilal puis Prudhomme à la Galerie barbier à Paris

BD=MC2, les sciences en case

Une exposition estivale sous la forme d’un parcours dans Lausanne qui montre comment la bande dessinée permet, en partie, de favoriser le dialogue avec la science… Comment les scientifiques sont-ils représentés dans les albums ? S’agit-il toujours de vieux messieurs ? Avec de longues blouses blanches ? Des êtres maléfiques ? Ou excentriques ? La conquête spatiale, est-elle toujours vue comme un progrès ? Les fusées et les engins représentés correspondent-ils aux savoirs scientifiques ? Quelles sont les inventions marquantes de la bande dessinée ? Voici quelques questions auxquelles cette exposition se propose d’apporter des réponses en images. À voir à Lausanne .

Des photos et des dessins d’actu mêlés

« Plantu - Reza regards croisés » au Musée de l’Homme à Paris : quand le dessin croise la photo. L’un photographie le monde - on lui doit des clichés marquants du Général Massoud, du Liban, ou d'Afghanistan. L’autre dessine. Ils se sont rencontrés au Mémorial de Caen et ont décidé de marier leur art. Une exposition présente leur alliance jusqu’au 31 décembre 2023 .

Un univers gothique dans un lieu d’exception

Pourquoi faut-il aller voir l'exposition Benjamin Lacombe au Château d'Hardelot ? Le dessinateur, grand illustrateur d'Alice au pays des merveilles, des Contes macabres d'Allan Poe, de la Petite sirène d'Andersen, ou de Bambi présente ses œuvres teintées de gothique dans un lieu surprenant situé près de Boulogne-sur-mer (Pas de Calais) qui mérite le détour. Une expo à voir jusqu’en décembre

Madeleine Riffaud au Chateau de Malbrouck

Le tome 1 de la BD Madeleine résistante : la rose dégoupillée, de Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud a obtenu, en 2022, le prix Goscinny des meilleurs scénaristes BD de l’année. Le livre raconte la vie de Madeleine Riffaud, entrée en résistance en 1941 à l’âge de 17 ans. L’exposition revient sur l’engagement de cette jeune fille qui prit les armes pour libérer son pays de l’oppresseur. Cet engagement précoce la conduira à devenir grand reporter de guerre. À partir de cette vie exemplaire, l’exposition fera le portrait d’autres femmes qui résistent aujourd’hui. Elle résiste, elles résistent au Chateau de Malbrouck

