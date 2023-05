Nicolas Maury va réaliser une série sur la masculinité

Nicolas Maury a commencé sa carrière avec un petit rôle dans Ceux qui m'aiment prendront le train, de Patrice Chéreau. Il a ensuite tourné pour Philippe Garrel ou encore Olivier Assayas, et dans des films d'auteur plus ou moins salués. Parallèlement à sa carrière d'acteur de cinéma, Nicolas Maury a joué au théâtre.

Mais c'est en 2015 qu'il s'est fait connaître du grand public avec la série à succès Dix pour Cent de Fanny Herrero. Incarnant au départ un rôle assez secondaire, il est parvenu à faire d'Hervé un des agents de premier plan au fur et à mesure des saisons. Il explique dans Zoom Zoom Zen sur la Queer Palm comment il en est venu à jouer Hervé et comment il est parvenu à faire évoluer son rôle : "Quand on me l'a proposé, mon ex-agent m'a dit 'Ne le fais surtout pas, c'est très mal écrit.' Et après, moi je me suis dit : 'Tiens, c'est intéressant pour moi.' Avec Laure Calamy, avec son propre rôle. [...] On était vraiment dans la marge. On est vraiment des personnages très secondaires et on en a fait quand même une valeur, je pense, incontournable."

Publicité

Mais il explique que ça a tout de même été une lutte car il y a peu de représentation dans des rôles principaux de personnages queer : "Pour moi, et pour le personnage de Camille Cottin , on était quand même les premiers personnages de grande antenne ouvertement gays, alors que ça n'était pas le sujet."

Après le succès de Dix pour cent, il a réalisé un premier long-métrage remarqué, Garçon Chiffon , en 2022, où un jeune homme, en crise, décide de retourner chez sa mère dans le Limousin, avec Nathalie Baye dans le rôle de la mère envahissante. Ayant plusieurs cordes à son arc, Nicolas Maury sortait début 2023 son premier album aux accents pop, Porcelaine de Limoges. Mais c'est désormais à un nouvel exercice qu'il s'attelle avec la réalisation d'une série, dont il a dévoilé les thématiques dans l'émission Zoom Zoom Zen.

À réécouter : La Queer Palm Zoom zoom zen Écouter plus tard écouter 56 min

La série de Nicolas Maury : "Les Saisons"

Nicolas Maury va réaliser sa première série, sur le format de quatre épisodes de 52 minutes. Alors qu'il donnait une définition du terme queer, pour l'émission sur la Queer Palm , dont il a été le président du jury en 2021, il annonçait également sur quoi allait porter la série sur laquelle il travaillait, qui va s'appeler Les Saisons, et en quoi elle pourrait être queer : "Au centre, ce sera une fille que je vais suivre pendant 40 ans, qui vivra au milieu de deux hommes donc, mais là-dedans, ce qui sera queer ou pas, je n'en sais rien. Mais peut-être que ce sera lié à mon regard qui sera justement d'oxygéner tous les lieux communs. On peut repasser par des clichés quand on fait des films etc., mais soit, on les revisite et on se dit 'tiens, c'est comme si c'était la première fois qu'on les regardait', ou soit, par exemple, mon regard sur les hommes sera peut-être ça qui sera queer."

En effet, ce sera aussi une série sur la masculinité. Pour lui, on schématise beaucoup les hommes, et il ne voit pas dans les films les hommes qu'il rencontre dans la vie : "Ce sera pour moi l'occasion de parler du masculin, mais vraiment du masculin. Par exemple, mon père est président d'une équipe de rugby. J'ai côtoyais beaucoup de rugbymen, les copains de mon père – des mecs qu'on pourrait dire sur le papier hétéro-beaufs, mais pas du tout. Moi, ce sont des gens souvent que j'adore."

Il ne peut pour l'instant pas dévoiler où sera diffusée cette série prometteuse, mais ce sera sur "une très belle chaîne de télévision".

À réécouter : Nicolas Maury "incassable" En marge Écouter plus tard écouter 53 min