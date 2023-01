Nicolas Mayer-Rossignol, Hélène Geoffroy, Olivier Faure : le Parti socialiste se choisit un chef

Qui sera le prochain Premier secrétaire du Parti socialiste ? Les quelque 41 000 adhérents du PS sont appelés à voter ce jeudi pour choisir leur futur patron. Le sortant Olivier Faure est opposé à la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et au maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol. L’un des enjeux du scrutin : la place du PS dans l'alliance de gauche Nupes. Les deux candidats dont les motions seront arrivées en tête seront départagés lors d'un deuxième tour le 19 janvier, avant un Congrès prévu du 27 au 29 janvier à Marseille. Les résultats ne seront connus que tard dans la nuit, voire vendredi matin. Qui sont les candidats, que proposent-ils, avec quelles divergences ? On fait le point.

Olivier Faure, fervent défenseur de la Nupes

Il y a deux ans, le Premier secrétaire sortant avait rassemblé plus de 72% des suffrages sur son texte, mais il n’y avait que deux listes à l’époque. Olivier Faure est un fervent défenseur de la NUPES, mais répète qu’il n’est pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. "S’il n'y avait pas eu d'accord Nupes, il n'y aurait pas eu de groupe socialiste à l'Assemblée", affirme Olivier Faure. S’il est réélu, l’actuel patron du PS compte se poser en "première ligne [dans la bataille des retraites] et nous nous battrons pied à pied contre ce projet gouvernemental qui est une formidable régression".

Le député de Seine-et-Marne, qui peut compte sur l'appui de nombreux maires, comme Johanna Rolland (Nantes) - l'ex directrice de campagne d'Anne Hidalgo - et de 45 parlementaires socialistes (députés, sénateurs et députés européens), ne cache pas son souhait d'un candidat commun de la gauche à la présidentielle de 2027.

Hélène Geoffroy, opposée à l'alliance de la gauche

La maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy en a fait son cheval de bataille : elle veut quitter la Nupes. Elle considère qu’Olivier Faure "a été le Premier secrétaire de l'effacement du Parti socialiste, par un manque de travail et d'incarnation de nos idées". Dans un entretien à l’AFP, elle souhaite "un rassemblement des socialistes". "Il y a plus de socialistes en dehors du PS que dans le parti, et les électeurs classiques du PS votent aujourd'hui LFI, LREM ou EELV", estime Hélène Geoffroy.

"Nous ne parlons plus qu'aux plus aisés", déplore la candidate, "mais peu aux catégories populaires et aux milieux ruraux. L'enjeu, c'est ce que j'ai appelé le "Front de classe", en reprenant une formule de François Mitterrand : comment on refait une alliance des classes populaires, moyennes et plus favorisées autour d'un projet de société". Elle veut aborder les questions de sécurité, d'immigration, d'Europe, mais aussi la question du travail et la transition écologique. Le maire du Mans Stéphane le Foll, l'ex-Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadelis et le sénateur Rachid Temal ont apporté leur soutien à la maire de Vaulx-en-Velin, dans une tribune publiée mercredi dans le JDD.

Nicolas Mayer-Rossignol veut "rassembler les socialistes"

Le troisième prétendant à la tête du PS est le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, 45 ans. Il s'affirme comme "le seul pouvant rassembler les socialistes", avec une "voie centrale". Parmi ses soutiens : l'ex-candidate à la présidentielle Anne Hidalgo, la présidente d'Occitanie Carole Delga et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault. 400 élus et membres du parti lui ont apporté un soutien. "Il faut refonder toute la gauche", plaide Nicolas Mayer-Rossignol, qui réclame des états généraux de la transformation sociale et écologique. "Il n'y a pas de gauche irréconciliable", ajoute le candidat à la tête du PS. Il s’oppose à une suspension de la Nupes, ce "serait nous affaiblir", estime-t-il.

Parmi ses mesures, Nicolas Mayer-Rossignol compte engager un référendum auprès des militants pour changer les statuts du PS et mettre à la tête du parti un binôme paritaire. "Il faut qu'on porte une force d'opposition et de propositions, ajoute le maire de Rouen, on ne peut pas être juste une chambre d'écoute de la fureur et de la colère sociale, on doit y apporter une offre politique radicale, moderne, ambitieuse mais crédible. Sur les retraites, ça fera partie des premières choses que nous ferons."

Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy réclament tous les deux la réintégration des 79 candidats socialistes ou suppléants qui, aux législatives, se sont présentés contre des candidats de la Nupes et ont été suspendus par le parti.

Le nombre d'adhérents en berne

41 000 adhérents sont appelés à voter. En septembre 2021, le Congrès de Villeurbanne avait recensé 21.243 votants. Depuis l’alliance des partis de gauche pour les législatives, le PS a gagné 2.000 nouveaux adhérents, dont près de la moitié sont des jeunes selon l’AFP. Toutefois, le nombre d’adhérents avait connu une hémorragie entre 2012 et 2018, avec plus de 74.000 départs.