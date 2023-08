Niger : la France va débuter l'évacuation de ses ressortissants mardi, annonce le Quai d’Orsay

Les ressortissants français ont reçu le message tôt mardi matin, envoyé par leur ambassade basé à Niamey. La France se prépare ce mardi à évacuer ses ressortissants au Niger, après le coup d’État militaire de la semaine dernière qui a renversé le président Mohamed Bazoum. "Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey", précise l'ambassade de France aux Français du Niger. Cette évacuation "aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court", affirme l'ambassade, précisant qu'elle fait l'objet "d'une coordination avec les forces nigériennes".

La France, la cible privilégiée des militaires putchistes

La France, ex-puissance coloniale dans la région et soutien indéfectible du président Mohamed Bazoum, apparaît comme la cible privilégiée des militaires qui l'ont renversé. Ils l'ont accusée lundi de vouloir "intervenir militairement", ce qu'a démenti la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna.

"C'est faux", a-t-elle déclaré sur la chaîne BFMTV. "Il faut démonter les intox et ne pas tomber dans le panneau", poursuit la ministre à propos des slogans anti-français qui ont notamment fleuri lors d'une manifestation devant l'ambassade de France à Niamey dimanche. Des milliers de manifestants favorables au putsch militaire ont tenté d’entrer dans l'ambassade, avant d'être dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. Les putschistes nigériens ont affirmé que les tirs de gaz lacrymogène avaient fait "six blessés, pris en charge par les hôpitaux" de la capitale.

Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde

Le président français Emmanuel Macron avait menacé dimanche de répliquer "de manière immédiate et intraitable" à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts au Niger. Lundi soir, le Mali et le Burkina Faso ont affirmé que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée "comme une déclaration de guerre" à leurs deux pays et "entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger".

Ils ont ajouté, dans un communiqué commun, qu'ils "refusent d'appliquer" les "sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes" décidées par la Cédéao à Abuja. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources en uranium. Miné par les attaques de groupes liés à l'Etat islamique et à Al-Qaïda, il est le troisième pays de la région à subir un coup d'Etat depuis 2020 après le Mali et le Burkina Faso.