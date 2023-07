"No deal" : quelles peuvent être les conséquences d’une grève des acteurs d’Hollywood ?

Les acteurs américains se mettent en grève et vont débrayer à partir de vendredi. Ils suivent le mouvement des scénaristes, débuté il y a 70 jours. L’industrie cinématographique américaine est au pied du mur. Les tournages en cours risquent d’être paralysés. La raison ? L'échec de négociations entre les studios hollywoodiens et le syndicat américain d'acteurs SAG-AFTRA. Ce puissant syndicat représente 160.000 acteurs de télévision et de cinéma.

Pourquoi cette grève ?

Le syndicat des acteurs réclament des augmentations de salaire. Comme les scénaristes, ils souhaitent aussi une meilleure rétribution de la part des plateformes de streaming. Netflix, Amazon, Disney+, entre autres, sont opaques sur les audiences des films et séries diffusées, surtout quand ils sont rediffusés après une première sortie au cinéma ou à la télévision. Les plateformes paient de manière forfaitaire, et ne tiennent pas en compte la popularité du programme. Les acteurs demandent plus de transparence pour pouvoir toucher des droits.

Autre inquiétude : le recours à l’intelligence artificielle au cinéma, pour générer des scripts, cloner des voix et des images. Des emplois pourraient disparaître. Il n’existe aucune loi qui protège les acteurs contre le clonage de leur voix.

Les grévistes de la WGA (Writers Guild of America) tiennent un piquet de grève devant les studios Paramount le 12 juillet 2023 à Los Angeles, Californie. © AFP - MARIO TAMA

Quelles conséquences ?

"Si les acteurs rejoignent jeudi le mouvement des scénaristes, l'industrie cinématographique devrait s'arrêter complètement, ni les écrivains ni les interprètes ne pouvant monter sur le plateau", écrivait le Washington Post avant l'annonce de la grève jeudi soir. Le mouvement des scénaristes a déjà eu de sacrées conséquences : des productions sont perturbées, le travail sur des films à gros budgets interrompus, comme les suites de Star Wars et la dernière saison de "Stranger Things".

Concrètement, en grève, les acteurs membres du syndicat, la SAG-AFTRA, ne peuvent pas tourner dans un film ou une série, ne donnent pas d’interviews et ne participent pas à la promotion des productions. Par exemple, la première jeudi soir à Londres du dernier film de Christopher Nolan "Oppenheimer" a été avancée pour ne pas empêtrer sur le possible début d’une grève. Les promotions des films "Barbie" et "Mission : Impossible" sont perturbées.

Le tapis rouge du Comic-Con, la grand-messe démesurée de la pop culture, sera orphelin de stars. Même la cérémonie des Emmy Awards, les "Oscars" de la télévision, prévue le 18 septembre, est menacée. La production envisage déjà de reporter l'événement au mois de novembre, voire à l'année prochaine, selon la presse américaine.

Des manifestants critiquent l'utilisation de l'intelligence artificielle, devant les studios Paramount le 12 juillet 2023 à Los Angeles, en Californie. © AFP - MARIO TAMA

Combien de temps va durer cette grève ?

C’est la grande interrogation. La dernière grève des scénaristes, en 2007-2008, avait duré 100 jours et coûté deux milliards de dollars au secteur. 70 jours après, il n’y a pas de fin en vue. La dernière fois qu’un double mouvement social agitait Hollywood, c’était en 1960. À la tête de la grève : le futur président Ronald Reagan, alors président du syndicat des acteurs. Il réclamait une rémunération pour les rediffusions, qu'il avait obtenu.